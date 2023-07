No han pasado más de 24 horas luego de que Mark Zuckerberg adelantó el lanzamiento de Threads al mundo de las redes sociales y ya tiene una posible demanda por parte de Twitter y Elon Musk, su directo competidor en el mundo de las redes sociales.

El lanzamiento de Threads llegó como respuesta a las malas decisiones que ha tomado el empresario sudafricano y que tienen molestos a cientos de miles de usuarios que usan la plataforma del pajarito azul, tanto para informarse al momento, como para deshagogar sus pensamientos.

Ahora, un día después y tras más de 30 millones de descargas, ha comenzado a circular una presunta carta de intimación por parte de Elon Musk y Twitter en contra de Meta, en donde los acusa de copiar la idea y concepto de su red social para lanzar esta nueva plataforma.

“Twitter tiene serias preocupaciones de que Meta se haya involucrado en la apropiación indebida, sistemática, deliberada e ilegal de secretos comerciales de Twitter y otra propiedad intelectual”, inicia el documento dirigido a Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

De igual manera, no solo están reclamando ‘copiar’ su concepto, sino también están enfurecidos por la contratación de cientos exempleados que habían salido de la empresa y que presuntamente habrían usado datos suyos para elaborar la estructura de la que está hecha Threads.

“Estos empleados tienen obligaciones continuas con Twitter; y muchos de ellos han retenido indebidamente documentos y dispositivos electrónicos de Twitter. Con ese conocimiento, Meta asignó deliberadamente a estos empleados para desarrollar, en tan solo meses, la aplicación Threads, con la intención específica de que usen los secretos comerciales de Twitter y otra propiedad intelectual para acelerar el desarrollo de la app, violando así las leyes estatales y federales”.

Este caso podría tomar bastante relevancia, ya que se trataría de un tema muy delicado, recordemos que en los inicios de Facebook, Zuckerberg fue demandado por los gemelos Winklevoss, quienes lo acusaron de robarles la idea para la creación de esa red social.

Algunas personas mencionan que esto solo es una muestra del temor que tendría Musk ante el primer gran competidor de Twitter y que en tan poco tiempo se ha ido posicionando mediante los usuarios que existen en Instagram.

THIS IS ALLEGEDLY THE LETTER TWITTER’S LAWYER SENT TO INSTAGRAM pic.twitter.com/gBHjH9oHq3

— GURGAVIN (@gurgavin) July 6, 2023