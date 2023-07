A pesar de que los ataques o gritos homofóbicos y racistas continúan en los estadios de todo el mundo, hay equipos como este, que además de hacer deporte, consideran que pueden crear conciencia a partir de sus conceptos e ideales.

Las deportistas mexicanas Dafne Martínez y Citlali Nava actualmente forman parte del equipo del Club Muxes, el primer equipo profesional de futbol mexicano, de la tercera división, reconocido como LGBT+ y el cual se encuentran en el segundo puesto del torneo local.

Desde 2018 la escuadra abrió sus puertas, teniendo como valores la equidad, igualdad, inclusión, paz y respeto a la comunidad LGBT+. En palabras de las jugadoras, con el nacimiento de este equipo también formaron una familia alrededor del deporte, para luchar por sus derechos dentro de la sociedad.

“Es como estar en tu propio espacio, sin que nadie te juzgue, te traten mal y donde te acepten como tú eres”, aseguró Citlali Nava, quien juega como defensa lateral izquierda en Muxes. Hace más de un año y cinco meses, cuando Citlali llegó al equipo, se sintió nerviosa al ver por primera vez a sus compañeras de la Liga Mayor Femenil, con quienes estableció un vínculo de unión, respeto y amistad, pero sin dejar su espíritu competitivo.

Al pisar el Deportivo Elías Calles, Citlali se sintió muy cómoda al formar parte de la escuadra, pero antes sus compañeras de equipo le hicieron todo tipo de preguntas para conocerla mejor: “¿Cómo estás? ¿de qué juegas? ¿tienes experiencia?”.

Citlali piensa que Club Muxes contribuye de forma positiva en su vida, tanto profesionalmente como personalmente, debido a que le gusta mucho el deporte y la ayuda a mantenerse activa gracias a los entrenamientos entre semana y a los duelos que disputa los fines.“Todo esto me ha dejado ser más inclusiva y me ayuda a no juzgar a la gente antes de conocerla”, aseguró.

Por su parte, Dafne Matínez, quien juega como portera, llegó a Muxes exactamente hace un año para seguir exigiendo sus derechos de la comunidad LGBT+ dentro del mundo deportivo. “Ahora soy muy unida con mis compañeras e inclusiva, además de que mi mentalidad cambió mucho futbolísticamente, ahora me esfuerzo más en lo que me piden mis profesores y soy más comunicativa”, contó la arquera.

De igual manera, Dafne dijo sentirse cómoda jugando al futbol y siendo parte de la comunidad para, al mismo tiempo, seguir luchando por la inclusión en el deporte. La jugadora considera que Muxes aporta mucho a la comunidad LGBT+ aceptando a jugadoras que sí y no son pertenecientes a ella.

“Aquí me siento bien, todas mis compañeras se llevan bien y no hacen la separación por ser lesbiana. Hay equipos difíciles en los que los directores técnicos te discriminan y te hacen a un lado, hay lugares en donde continúan los ataques homofóbicos, agregó Dafne.

Pese a que en el balompié nacional e internacional actualmente existen reglamentos que penalizan las conductas homofóbicas en los terrenos de juego, así como también en las gradas, ambas jugadoras revelaron que han sido víctimas de ese tipo de agresiones mientras juegan su deporte favorito.

Nava relató que ha presenciado actos homofóbicos en contra de su escuadra mientras están enfrentándose contra equipos rivales que no pertenecen a la comunidad LGBT+.

“No es agradable, no respetan. Durante una final, de la nada, el equipo contrario nos estaba diciendo: ‘machorras, no saben jugar, esto no es para mujeres’, sabiendo que sus propias hijas están jugando al futbol”, contó.

Por su parte, Martínez añadió que en otra ocasión el equipo contrario dijo que iban “contra las lesbianas, las hombres”.

Sin embargo, Nava agregó que ante estos ataques, su equipo y ella se dedicaron a jugar y los profesores se encargaron de hablar con ellas psicológicamente para que no les afectaran dichas ofensas.

Finalmente, ambas jugadoras consideraron que aún falta mucho por hacer para erradicar la homofobia dentro del mundo del balompié. “Sigue habiendo mucha gente cerrada”, dijo Citlali, mientras que Dafne apuntó: “no porque seamos el Club Muxes deben pensar que somos todas de la comunidad, no discriminen, todas somos iguales”.

KA