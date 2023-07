La gira mundial de Taylor Swift llamada “The Eras Tour” sigue siendo una locura a nivel internacional, no solo por la cantidad de conciertos programada por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, sino también por los invitados que hay, ahora a esta lista se añade nada más y nada menos que Paramore.

Así es, la banda estadounidense encabezada por Hayley Williams será la encargada de abrir los nuevos 14 shows por toda Europa que recién acaba de anunciar Taylor por medio de sus redes sociales.

Estos nuevos conciertos anunciados con bombo y platillo por toda Europa están programados para el próximo año, esto debido a los compromisos que ya tiene acordado Paramore en distintos países al rededor del mundo.

Con un mensaje lleno de amor para Williams, Taylor Swift anuncio que Francia, Suecia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Italia, Alemania, Polonia y Austria tendrían nuevas fechas y que además contarían con la presencia de la agrupación durante el show.

“Realmente no puedo contener mi emoción porque… estamos agregando 14 nuevos espectáculos a The Eras Tour. ¡Y puedo viajar por el mundo haciendo shows con Paramore! Hayley y yo hemos sido amigos desde que éramos adolescentes en Nashville y ahora vamos a divertirnos por el Reino Unido/Europa el próximo verano. ¿Estoy gritando?”, dijo la cantante desde su cuenta de Twitter.

Recordemos que “The Eras Tour” llegará a nuestro país para el mes de agosto y durante tres noches, el Foro Sol de la Ciudad de México vivirá un espectáculo fuera de este mundo, a México vendrá como invitada la cantante Sabrina Carpenter.

Hasta el momento se desconoce la fecha de cuando saldrán a la venta los boletos de estos nuevos conciertos.

Really can’t contain my excitement because… we’re adding 14 new shows to The Eras Tour. And I get to travel the world doing shows with @paramore!! Hayley and I have been friends since we were teens in Nashville and now we get to frolic around the UK/Europe next summer??? I’m… pic.twitter.com/kl1aijxR2o

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 5, 2023