Dos personas que transitaban a bordo de su coche sobre una carretera de la India murieron después de que fueran aplastadas por rocas.

Testigos que se encontraban en el lugar de los hechos lograron captar el momento exacto en el que dos personas perdieron la vida mientras transitaban a bordo de su coche sobre una carretera después de que fueron aplastadas por rocas.

De acuerdo con medios locales, el incidente sucedió en una carretera ubicada en el estado de Negaland situada en la India.

Asimismo se reportó que tras el accidente hubo dos personas que fallecieron y aparte otras tres resultaron heridas.

En un video que ha sido difundido en redes se observa el momento en el que una roca de tamaño gigante cae al piso y al rodar pasa por encima del automóvil que se encontraba parado en la autopista.

Esto provocó que la roca aplastara el vehículo, haciendo que este se volcara después del impacto.

#WATCH | A massive rock smashed a car leaving two people dead and three seriously injured in Dimapur's Chumoukedima, Nagaland, earlier today

(Viral video confirmed by police) pic.twitter.com/0rVUYZLZFN

— ANI (@ANI) July 4, 2023