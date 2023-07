Los alimentos por sus características y composición física son susceptibles de caducar o deteriorarse rápidamente y perder sus propiedades originales por factores externos como humedad, temperatura, o presión atmosférica, por lo que deben de guardarse en algunos casos en lugares secos, aunque la mayoría deben de refrigerarse.

Sin embargo, de la salsa catsup, hasta hace unos días no se sabía si debía o no refrigerarse para poder conservar sus propiedades de manera adecuada, pero la duda fue resuelta por una empresa dedicada a la elaboración de este producto, por lo que si eres amante a los “huevitos con catsup” , a continuación te decimos cómo es mejor almacenarla.

Debido al debate que abrió la leyenda “Refrigerar después de abrir” impresa en la botellas de catsup, la empresa Kraft Heiz dedicada a la fabricación de salsas y condimentos como la mayonesa , mostaza y salsa de tomate, a través de un tuit dio a conocer que sí, la catsup va en el refrigerador.

Fue luego de la encuesta “¿Dónde guardas la tuya? Tiene que estar … ¡en el refrigerador!”, que realizó la empresa para saber como almacenaba la gente dicho producto, a lo que muchas de las personas respondieron que no guardaban su salsa en el frío.

La opción de “nevera” fue la más popular con 63,2% de más de 13 mil votos a favor. Sin embargo, el 36,8% de los encuestados prefería almacenarla en la despensa.

Los encuestados argumentaron que las botellas se encuentran en las mesas de los restaurantes a temperatura ambiente , por lo que no ven necesario refrigerar. Otros usuarios consideraron que una vez que se abre la botella de “ketchup” es mejor mantenerla en frío.

En tanto que, pese al debate generado, la recomendación es mantenerla a “bajas temperaturas” , aunque la decisión queda en cada persona de acuerdo a sus preferencias.

Where do you keep yours? It has to be… in the fridge!

— Heinz (@HeinzUK) June 28, 2023