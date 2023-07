El Stand Up Comedy se ha popularizado en los últimos años, sin embargo, ha tenido presencia escénica desde hace más de una década en lugares pequeños que impulsaron a la comedia para ser lo que es hoy.

“Me da gusto y es emocionante ver hasta dónde ha llegado el stand up y cómo es que algo que empezó como un gusto, logró convertirse en un apoyo a algo que ahora es un hito en México y en varias partes del mundo”, comentó Carla Macis, fundadora del bar en donde tomó fuerza este género, en entrevista con 24 HORAS.

“Beer Hall empezó hace más de 15 años y al principio llegamos a ser un bar en donde se presentaban bandas pero un día mi marido vio stand up y le pareció buena idea invitar gente a hacer su rutina de intermedio en las bandas”, continuó.

Sin embargo, el tiempo se acomodó para que el stand up fuera en lo que se especializó el recinto ubicado en la colonia Roma.

“Luego de esos shows empezamos a invitar a sesiones de micrófono abierto y también fue muy bien recibido y de ahí salió gente como Manuna“, agregó Macis.

Por ello es que el bar se ha convertido en la cuna del stand up pues fue de los primeros recintos en apoyar esta forma de comedia y de dónde han salido nombres grandes dentro del actual gremio.

LA PANDEMIA UN RIESGO DE DESAPARECER

“Cuando pasamos por el Covid al principio, como muchas personas, creímos que no iba a pasar de unas cuantas semanas o cuando mucho meses y tomamos la mala decisión de remodelar.

“De repente pasaron los meses y era imposible abrir y el dinero se fue acabando entre seguir pagando la renta del local y a los empleados que tenemos; sentimos el riesgo de desaparecer”, contó Macis.

Pero esta experiencia sirvió para sentir el apoyo de la comunidad de comediantes pues realizaron un evento con causa que se llamó Salvando al Beer Hall.

“Se dio el primer show a puerta cerrada y lo transmitimos por internet, con las donaciones que la gente quisiera y decidiera hacer, en el cartel fueron más de 40 comediantes entre los que destacan nombres como El Cojo Feliz, Tío Rober, Slobotzky, Ricardo Pérez y Franco Escamilla.

Fue muy emotivo ver que tanto los comediantes como el público ven importante a este lugar que les brindó muchas veces su primera oportunidad de tomar un micrófono” contó Macis.

Actualmente el Beer Hall se preocupa por apoyar a talentos emergentes.

“Siempre he creído que hay talento al que le falta ser descubierto pero de un tiempo para acá no estuve muy atenta a escuchar a chicos nuevos y me di cuenta que ya solamente escuchaba a talentos conocidos, así que saqué una convocatoria para castear a gente que quisiera una oportunidad”, detalló.

“Como todo el stand up también se aprende y he tenido el apoyo de gente para ser maestros y enseñarle a los nuevos a escribir o a corregir sus rutinas y que se presenten en la casa del stand up y posteriormente puedan tener buen recibimiento en otros foros”, concluyó Carla Macin.

Beer Hall abrió sus puertas por primera vez en 2006 y al momento es considerado entre el gremio como el bar más importante de Stand up en México, pues aquí Comedy Central vio la oportunidad de por primera vez hacer el casting para sus shows e incluso Franco Escamilla dio su primer rutina fuera de Monterrey en este escenario.

LEG