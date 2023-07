Este lunes se concretó una renuncia que se venía cocinando desde el 23 de marzo pasado, cuando las presiones de la dirigencia nacional obligaron a Miguel Ángel Osorio Chong a dejar la coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado.

Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Claudia Ruiz Massieu Salinas y Nuvia Mayorga, son los senadores que ayer, junto con cuadros priistas como Eviel Pérez Magaña, Diva Gastélum, Héctor Jaime Ramírez, entre otros, renunciaron a su militancia priista.

“Hoy ese PRI lo perdimos, está extraviado, ausente, perdió la ruta y con una dirigencia soberbia que solo se preocupa por construir incondicionales y alejarse totalmente de la militancia y de la sociedad”, acusó el senador Osorio Chong.

Refirió que durante la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas el PRI pasó de gobernar a 44 millones de mexicanos, a 5 millones de mexicanos.

“De ser la primera fuerza nacional se pasó a la cuarta, sí, a la cuarta en ciudadanos gobernados. Y desde el 2019 a la fecha se han perdido más de dos mil 50 gobiernos municipales. Hoy en tres entidades federativas el PRI no tiene ningún diputado local y en cinco estados solo tenemos uno. De 32 capitales, hoy solo gobernamos tres, en el 2018 gobernábamos 17”, informó.

Ante ello, anunció que se constituyen en un grupo que buscará fortalecer la democracia, dignificar la política y pensar siempre y únicamente en las y los mexicanos: “Congruencia por México”.

Al respecto, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que hasta ahora no tienen pensado sumarse a otros partidos políticos y en el Senado se comportarán como independientes.

“En congruencia, desde donde estaba, no era posible ya seguir sumando al cambio del rumbo de México desde un partido con el que no comparto su visión, con el que no comparto sus formas, y con el que más bien encuentro discrepancia en todo, desde los principios hasta la actuación.

“Me duele dejar el partido en el que he militado toda mi vida, pero mi conciencia indica que debo hacerlo”, declaró.

El también senador y exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas acusó a Alejandro Moreno de ser el responsable de haber perdido las elecciones del 4 de junio pasado en su entidad.

Destacó que actualmente la dirigencia del tricolor antepone los intereses individuales a los de grupo y del país.

“Hoy, la sumisión es más importante que la lealtad. Hoy, la subordinación pesa más que los resultados y el compromiso. Hoy la obediencia pesa más que las propuestas”, denunció.

Y reconoció haber tomado la decisión más difícil de su vida política; no obstante, aclaró que en el Senado seguirán acompañando al Bloque opositor “cuando sea necesario”.

La senadora Nuvia Mayorga reconoció que “vendrán críticas y diferencias de opinión, pero no me voy a detener y, sobre todo, no me van a intimidar. Hay que seguir adelante, buscar y hablar de ideas, pero sobre todo de soluciones para trabajar por lo que verdaderamente importa: por el beneficio y el bienestar de los mexicanos”, declaró.

De esta manera, será en las próximas semanas, de acuerdo a Osorio Chong, cuando determinen si se mantienen como senadores independientes o se suman a otras fuerzas políticas.

Crítica Alito a los que dejan el tricolor… MC les abre la puerta

Por: Karina Aguilar

En respuesta a las renuncias de cientos de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre ellas las de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, la dirigencia del tricolor los criticó y en el Senado les abrieron las puertas.

“Quienes hoy se van del Partido Revolucionario Institucional, lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda, y el darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia”, denunció el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

En tanto, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, deslizó la posibilidad de que los expriistas se sumen a su bancada a partir de septiembre.

“La única organización que tiene realineamiento de fuerzas en el Senado somos nosotros y vamos a tener un número creciente de senadores; ahora a partir de septiembre se van a dar cuenta que la única fuerza que crece, desde antes de las elecciones, es Movimiento Ciudadano”, declaró el senador de MC.

Mientras que el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, aseguró que seguirá dialogando con ellos.

“En el Senado Mexicano seguiremos dialogando con cada grupo con o sin partido, basado en la pluralidad de pensamiento y definición política”, declaró.

