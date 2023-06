El presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que la senadora panista Lilly Téllez decidió no continuar con su deseo de ser la candidata presidencial del Frente Amplio por México porque ya se dio cuenta que no será la elegida. AMLO dijo que los aspirantes presidenciales ya conocen que hay un elegido por los grandes dirigentes: Ya se dio cuenta que ella no fue la escogida, por eso espérense porque cuántos hay ahora, 13, espérense. Es que algunos ya se están dando cuenta y otros, ya se dieron cuenta pero quieren estar ahí, porque quieren sacar una pluri, cobrar por sus servicios. Ya decidieron, yo les digo que si le hacen una entrevista a Junco, él ya sabe.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PARA UNA REFORMA AL PODER JUDICIAL NECESITAMOS QUE TAMBIÉN PARTICIPEN SUS INTEGRANTES

El diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que la Cámara de Diputados ya ha tenido experiencias positivas tendiendo puentes de colaboración y trabajo con órganos autónomos y otros poderes, y en ese sentido, consideró que el debate en torno a la reforma al Poder Judicial puede llegar a conclusiones que lo fortalezcan. Resaltó los exitosos procesos de selección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Federal Electoral (TEPJF), en los que se logró establecer un diálogo republicano. Es posible establecer puentes en la Cámara de Diputados, señalando diferencias y excesos en las atribuciones de algunos ministros y jueces, pero siempre con la posibilidad de realizar revisiones necesarias. Comentó que está en espera de la respuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Lucía Piña Hernández, a la invitación que les hizo a los ministros para que conozcan las conclusiones de los conversatorios realizados en la Cámara de Diputados en torno a la reforma del Poder Judicial y así fomentar la colaboración entre los poderes. El tema de la reforma al Poder Judicial es un tema que ya permeó a la población, que ya el 80 por ciento de los mexicanos saben, pero necesitamos que también participen ellos, toda vez que ellos son sus integrantes. Ignacio Mier apuntó que el tema que motivó los conversatorios fue la revisión del artículo 96 constitucional, que establece el procedimiento de designación de ministros. Pero aclaró que la intención no es influir ni determinar qué tipo de procedimiento es mejor, sino cuestionar si el proceso establecido en 1928 sigue siendo conveniente en la actualidad. En un mundo conectado por internet y con mayor participación ciudadana, se plantea la necesidad de preguntar a los mexicanos si conocen y comprenden cómo opera el proceso de designación de los ministros, para posteriormente evaluar la posibilidad de implementar un procedimiento directo o indirecto similar al establecido para el INE. Además, dijo que en el marco de los conversatorios ya se ha llegado a la revisión del juicio de amparo, que no ha sido actualizado desde hace 150 años, así como la inconsistencia de que el titular del Consejo de la Judicatura Federal sea también el presidente de la Suprema Corte, siendo que el Consejo tiene la función de evaluar el desempeño y fortalecer el Servicio Profesional de Carrera. Finalmente, comentó que acompañan la solicitud que haga el Ejecutivo al Poder Judicial para saber las razones por las que se violenta el artículo 127 de la Constitución en materia de remuneraciones. Más allá del tema jurídico que le van a dar respuesta, también es un ejercicio de introspección, es un ejercicio de cuestiones morales. Si hay razón moral, además de la razón jurídica, para que tengan esos sueldos y hacer una revisión de lo que establecen los transitorios de la ley de remuneraciones y el propio transitorio del 127 constitucional en materia de salario.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; ENTREGAN EN EL SENADO “PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 2022”

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, y la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti encabezaron la ceremonia para la entrega del Premio Nacional de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 2022, a cuatro ingenieros que se destacaron por su desempeño, capacidad innovadora y talento en ámbito científico y tecnológico a nivel nacional e internacional. Se trata de Miguel Eduardo Sánchez Ruiz, Gerardo Herrera Corral, José Manuel de la Rosa Vázquez y Jorge A. Maciel Suárez. El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena subrayó que es un reconocimiento en vida a la aportación que hacen en la esfera profesional, social o laboral. Destacó la importancia de establecer como derechos el acceso al desarrollo tecnológico, electrónico, digital, la innovación y la inteligencia artificial. La comunicación en el mundo es cada vez más rápida, a través de las redes sociales, de las plataformas y de las vías de comunicación, tanto terrestres, marítimas, aéreas y digitales. Nuestros ojos a lo mejor vean los vehículos electrónicos voladores, no lo sé. Es la época de ustedes, los ingenieros, que han hecho una gran aportación. Por eso este Senado homenajea a estos destacados profesionistas. La senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, de Morena, dijo que después de los retos que generó la pandemia de Covid-19, consideramos indispensable seguir desarrollando tecnologías que permitan la conectividad real a lo largo y ancho del país. Aseguró que se traba de incentivar a los profesionistas para que continúen con su trabajo por nuestro país. México es enorme y diverso; sin duda alguna, los avances tecnológicos, sobre todo en el área de las telecomunicaciones, son los que nos han permitido modernizarnos y mantenernos conectados, a pesar de las grandes distancias.

CLAUDIA SHEINBAUM; EL GRAN DIRIGENTE DE LA 4T, ES EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

Claudia Sheinbaum Pardo, en el zócalo de Chilpancingo, dijo que los guerrerenses saben muy bien lo que es la 4T no solamente por el apoyo que se da a quien menos tiene, sino también porque aquí se luchó por años, por décadas, para que no hubiera fraudes electorales, y para que el gobierno representara verdaderamente al pueblo de Guerrero. Por eso ahora, en el proceso de caminar por todo el país, lo más importante es defender el proyecto, que no haya presidentes que regresen por sus fueros; ya ven, ahora ya se están organizando en el bloque opositor. El gran dirigente de la 4T, es el presidente Andrés Manuel López Obrador qué ha hecho, lo fundamental: es un presidente que dejó de admirar a los de arriba, y comenzó a mirar a los de abajo; que separó el poder político, del poder económico; es una transformación profunda. Ya son 23 estados de la República gobernados por nuestro movimiento, además de la presidencia y qué ha hecho el presidente, qué es lo más importante: la pensión a adultos mayores de 65 y más años; por primera vez un presidente vio por los que han dado tanto a México.

MARCELO EBRARD: PRESENTA GASTOS POR 280 MIL 989 PESOS EN SU PRIMERA SEMANA DE RECORRIDOS

El ex canciller Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, reportó que en la primera semana de recorridos por el país gastó 280 mil 989.40 pesos; sobre lo cual destacó que la transparencia y austeridad es la consigna. El gasto que ha realizado en la primera semana está desglosado por día y evento en una tabla que publicó a través de sus redes sociales. Uno de los gastos más fuertes que tuvo fue el primer día el pasado 19 de junio, donde gastó 192 mil 212 pesos en el evento de arranque para el proceso de Definición de la Coordinación de la Transformación. Ese mismo día desembolso 2 mil 500 pesos en comida Nikos. En transporte lo reportó como sin costo, debido a que lo hizo a través de su vehículo, su vocho eléctrico. Al igual que su visita a su maestra de kinder, Miss Leti, lo reportó sin costo. En su segundo día reportó 4 eventos/visitas; la primera una parada en el restaurante “La Gruta” por mil 583 pesos; seguido de una visita a un mercado de Ecatepec, Estado de México, sin costo por ser una invitación; otro evento con 300 jóvenes en Edomex con un gasto de 6 mil 650 pesos por logística y la visita a un comedor comunitario por 350 pesos. Todo ello más mil 100 pesos de combustible para dar un total de 9 mil 683 pesos. El día con menor gasto y menores actividades fue el jueves 22 de junio con un total de 790 pesos, los cuales fueron gastados en combustible para un auto propio, y también participó en la entrega de reconocimientos de la Asociación de Hospitales Privados por el apoyo en la pandemia de COVID-19, lo cual no generó gastos al ser una invitación, según detalla el reporte. En contraste, uno de los días que más gastó fue el viernes 23 de junio con un total de 30 mil 186.40 pesos, en tres actividades principales: la primera una Asamblea Informativa en Tulancingo, Hidalgo por 27 mil 886.40 pesos; combustible para una camioneta por mil 350 pesos y una charla con Luis Carlos Lechuga por 950 pesos, las demás fueron actividades sin costo. Marcelo Ebrard es el segundo en reportar sus gastos, el primero fue Adán Augusto López, quien reportó gastos en la primera semana de recorridos por la república por un total de 395 mil 683 pesos.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: VISITÓ GUAYMAS, SONORA

Adán Augusto López, aspirante presidencial de Morena, en su visita a Sonora, calificó como patito la encuesta publicada por el El Universal que posiciona a Claudia Sheinbaum en el proceso interno de Morena para definir a su candidato presidencial rumbo a 2024. El aspirante a la coordinación nacional en defensa de la 4T afirmó que la encuesta fue hecha solo para calmar a quienes saben que no van arriba en las mediciones. ¡Cuack, cuack! dirían en mi pueblo, son patito. Son para mantener el ánimo de quienes dicen que ya van arriba, pero saben que no van arriba. Instó a los medios de comunicación a investigar quién la pagó. Adán Augusto sobre si haría el llamado a sus compañeros aspirantes para que también hicieran públicas sus cuentas por semana, lo negó: No, yo no, yo actúo conforme a mi convicción y creo que lo primero que tengo que hacer es hablarle con absoluta transparencia a la gente, por eso les he rendido un informe.

RICARDO MONREAL; CLAUDIA SHEINBAUM ENCABEZA LAS PREFERENCIAS PARA SER DESIGNADA; PERO CONFÍA EN REVERTIR LA TENDENCIA.

El senador con licencia, Ricardo Monreal, reconoció que Claudia Sheinbaum encabeza las preferencias para ser designada. Sin embargo confió en poder cambiar las tendencias en los dos meses siguientes con ayuda de los ciudadanos. Incluso, hipotéticamente, me pueden colocar más abajo, no pasa nada. En una competencia y en una contienda de esta naturaleza es la gente la que decide. Mencionó que Adán Augusto, uno de los aspirantes, es el aspirante que más ha crecido en los últimos días, gracias a las estructuras territoriales que nadie tiene del partido político al que ambos pertenecen. Es el que ha crecido más. Yo he dicho que quizá Adán sea el que tiene una estructura territorial de base que nosotros no tenemos, porque cuesta mucho contratar personal que esté a diario recorriendo secciones electorales o municipios. No tengo recursos para hacer eso, aunque tengo simpatía de personas. Reiteró que confía en el proceso interno de Morena, ya que nada está arreglado.

DIPUTADO SANTIAGO CREEL; DESTACA COHESIÓN Y APEGO A LA LEGALIDAD DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

El diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, defendió enérgicamente al Frente Amplio por México y resaltó su legalidad y unidad como coalición en la construcción de una oposición cohesionada de cara a las elecciones de 2024. El legislador del PAN destacó que el consenso es una señal de unidad dentro de la oposición y enfatizó que el Frente Amplio por México se formó siguiendo los parámetros de la Constitución y las regulaciones electorales. Lo importante es que se demostró que la oposición se unió, que estamos cohesionados, que vamos a formar un gran equipo, que aquí no hay trampas, que aquí no hay demandas o conflictos absurdos entre aspirantes. Aquí somos conscientes de que lo primero es México, antes es México y después es México. Creel Miranda resaltó que, a diferencia del procedimiento de Morena, la elección del coordinador del Frente Amplio por México sigue el camino de la legalidad y la transparencia. El Frente sigue el camino de la legalidad, mientras que Morena no lo hace. Nosotros hemos estudiado, conocemos el camino jurídico de la legalidad y la constitucionalidad, eso es algo que nos ha caracterizado. Ante las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un supuesto acuerdo de la oligarquía corrupta y saqueadora para establecer un candidato de la oposición, Creel Miranda respondió que el presidente es un farsante, un simulador y es él quien engaña. Es una farsa que esto haya surgido desde el poder económico. Enfatizó que la aspiración de la oposición en las próximas elecciones es generar una competencia equitativa donde la verdadera contienda se desarrolle en las urnas. Vamos hacia una contienda en la que haya una competencia real y el presidente está furioso por ello, está fuera de sí porque los opositores logramos organizarnos, algo impensable que se ha vuelto realidad. Santiago Creel reafirmó su intención de encabezar la coordinación del Frente Amplio por México. Quiero liderar este esfuerzo colectivo, tener la oportunidad de combatir al oficialismo dentro del marco de la legalidad, vencer en las urnas. Voto a voto, a quien se presente y cuando comience el proceso electoral, no ahora. Ahora seguiré trabajando en la conformación del Frente.

XÓCHITL GÁLVEZ; DEFIENDE LABOR DEL INAI

Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del PAN, y aspirante a la candidatura presidencial de Va por México, en el Foro Nacional sobre el Futuro de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción que se realizó en Guadalajara, señalo que al reconocer que la transparencia es parte indispensable de la democracia de México, la legisladora llamó a no poner en riesgo a los institutos autónomos que fortalecen la vida pública del país. Asimismo lamentó que por desacuerdos en el Senado de la República, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no están completo y no puede sesionar. Estoy convencida que lo que pudrió este país es la corrupción y que la transparencia es un mecanismo para combatirla. El problema es que el Presidente piensa que el INAI es el responsable de combatir la corrupción y pues no. El INAI da la información, los ciudadanos investigan, los periodistas investigan. La Auditoría Superior de la Federación audita y son ellos los que deberían presentar las denuncias correspondientes cuando se presuma actos de corrupción. Frente académicos, activistas y organizaciones sociales, la secretaria de la Comisión Anticorrupción del Senado alertó que la transparencia está en peligro porque el gobierno se dio cuenta que no le conviene transparentar la información a los ciudadanos. Gracias a la transparencia hemos descubierto cómo algunos personajes están haciendo negocios en Segalmex. Gracias a la transparencia supimos de la Casa Blanca y gracias a la transparencia supimos de la Estafa Maestra y de Odebrecht. No es un tema para un solo gobierno. Defendió que desde hace 21 años el INAI está dando una batalla para garantizar el derecho de acceso a la información pública y proteger los datos personales de los ciudadanos. Yo soy una gran aliada del INAI. He sido una senadora que ha cumplido con sus funciones en ambos procesos que nos ha tocado nombrar comisionados. He nombrado tres comisionados. Les puedo decir que nunca he optado por cabildeos de personajes que no cumplen con los requisitos. Agregó que a ella como senadora le cuesta trabajo acceder a información del Gobierno federal como los contratos públicos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y además el Tren Maya que iba a costar 120 mil millones y hoy está costando cerca de 140 mil millones de pesos. Como país estamos yendo a un lugar tremendamente peligroso, donde existe discrecional en el uso de los recursos públicos. Por otra parte Xóchitl Gálvez Ruiz, se comprometió a abrirles las puertas de Palacio Nacional a todas las mexicanas y mexicanos, pues aseguró que actualmente están cerradas a quienes piensan diferente. Gálvez Ruiz aseguró que niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores merecen más de lo que actualmente reciben de apoyos sociales, por lo que es necesario un proyecto de gobierno que permita garantizar servicios médicos, así como insumos médicos y complementarios como lentes, prótesis dentales o aparatos para sordera. La legisladora recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hizo valer su derecho de réplica en la conferencia “mañanera”, en la que le levantó falsos. Sin embargo, señaló que su negativa provocó en la ciudadanía un respaldo entusiasta a su persona.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE IZQUIERDA SOCIALDEMÓCRATA POR UN MÉXICO INCLUYENTE

El senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del PRD, durante la presentación del Proyecto de Izquierda Socialdemócrata por un México Incluyente, dijo: Quiero en primer lugar agradecer por la invitación y poder dirigirme al auditorio, saludar al presidente nacional del PRD Jesús Zambrano y unirme al reconocimiento que se ha hecho por el trabajo que ha venido realizando en la tarea de debate y construcción de condiciones para poder competir en el proceso que se convoca a un llamado nacional y reconocer también a la secretaria general, Adriana Diaz, que ha estado permanentemente acompañando al presidente en estos trabajos y al tiempo de reconocer a los demás integrantes de la directiva nacional a todos y cada uno de ellas y ellos se vuelven importantes en diseñar documentación en el debate. Cuando dicen que no hay PRD que está extinto que se acabo yo digo que no es cierto pues a todos lugares que vamos siempre hay gente que siente orgullo por lo que significa, por las tareas que ha construido y las batalla que ha dado el PRD y va seguir dando no tengo ninguna duda. Ricardo Becerra Laguna, cuando nos lanzamos a esa lucha por el salario mínimo atrás de ello estaban esa propuesta del consejo económico y social que aquí viene dentro de las cuarenta, en ese consejo estaba Ricardo Becerra y fue una de las mentes con Salomón Chertorivski trabajando ahí qué diseñó los modelos de comprobación. Quiero decirles cómo se plantea y cómo se está planteando este asunto de un proyecto de izquierda socialdemócrata estas causas enumeradas en cinco ejes temáticos y con cuarenta propuestas concretas enumeradas vienen a recoger muchas de las tareas del día en cada uno de los territorios salario digno, educación, mejores, inversión, paz, justicia, contrario a lo que se dice aquí hablando del fortalecimiento del poder judicial para que haya justicia para todas y todos entonces es un documento importante que celebro. Cuando se estaba fundando el PRD algunos de los planteamientos que se hicieron por ahí era tener una fuerza política que estuviera apegada a la desigualdad y que fuera referente de constitucionalidad y democracia eso poco más o menos fue el planteamiento de Cárdenas en las tareas de unificación de una fuerza policía de hacer el llamado a salir en la defensa de estos ideales. Yo no diría retomando debemos de fortalecer. Esto que se está realizando, el PRD está de frente a un momento histórico a un punto de quiebre. Se está conformando con otras fuerzas políticas para ir hacia un frente hay al menos dos posibles representantes del PRD: Silvano y su servidor que estamos comprometidos y eso significa mucho para el PRD.

SENADOR MANUEL AÑORVE; PIDE CONTENER LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD DE IGUALA, GUERRERO

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, pidió al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Guerrero unificar esfuerzos para contener los efectos de la violencia e inseguridad que se vive en el Municipio de Iguala, Guerrero, así como diseñar una estrategia de seguridad que permita a la ciudadanía recuperar la paz y la tranquilidad. A través de un Punto de Acuerdo, el senador planteó que los habitantes de Iguala, Guerrero han sido testigos de cómo los eventos de violencia, particularmente balaceras, han ido en aumento durante las últimas semanas y han mostrado su preocupación ante la inminente violencia que se vive en el municipio y les impide vivir o transitar en paz por las calles. El gobierno municipal ha indicado aumento de presencia de las fuerzas de seguridad, así como diferentes medidas para mitigar los efectos de la violencia. Los ciudadanos no logran sentir la seguridad que demandan y en ocasiones, han tomado la decisión de emigrar del municipio. El senador recordó que por asumir sus responsabilidades y facultades, el presidente municipal, de Iguala, David Gama Pérez y el síndico procurador, Óscar Díaz Bello, han sido sujeto de amenazas que ponen en riesgo su integridad, así como intimidaciones para dejar sus cargos y abandonar el municipio. La violencia paralizó a Iguala y ha provocado que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado incrementara las medidas de protección en todas las oficinas administrativas y de servicios públicos del gobierno municipal, así como el despliegue de operativos por toda la cabecera municipal. El clima de violencia e inseguridad también ha afectado a la comunidad escolar, por lo que el Instituto Tecnológico Nacional, Campus Iguala anunció que recortará el horario de clases al no existir garantías de seguridad para los alumnos y el personal docente. Por todo esto, es importante que el Gobierno Federal coadyuve con el Gobierno del Estado para mitigar y contener los efectos de la violencia y la inseguridad que azotan a la entidad.

MARKO CORTÉS; PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ES EL VERDADERO PARTIDO AMBIENTALISTA DE MÉXICO

El presidente nacional, Marko Cortés Mendoza, en el marco de la presentación del documento “Desempeño Ambiental de Gobiernos del PAN (2000-2012), aseguró que Acción Nacional es el verdadero partido ambientalista de México porque durante los gobiernos federales que encabezó hubo hechos no palabras, hubo resultados en materia ambiental y no promesas. Lo único que tiene de verde el Partido Verde es el nombre, ya que el único instituto político interesado en la sustentabilidad y la agenda ambiental es el PAN y a las pruebas nos remitimos con resultados. El líder del blanquiazul, garantizó que los panistas sí quieren cuidar el medioambiente frente a la destrucción del gobierno morenista, que solo ha aventado hacia atrás los avances que se tenían en el país en esta materia. Adelantó, que su partido construirá la mejor propuesta ambiental para México junto con una comisión de expertos, especialistas en varias materias: energías limpias, agua potable, cuidado del medioambiente, que fue aprobada en el Consejo Nacional el fin de semana pasado. Proyecto que será de Acción Nacional y después la plataforma del Frente Amplio por México. Marko Cortés pidió a la sociedad, que se sancione a los gobiernos de Morena por ser los responsables de destruir lo avanzado en materia ambiental y desarrollo sustentable, como la construcción del Tren Maya, que ha provocado una gran cantidad de pérdidas de especies, animales y plantas.

SILVANO AUREOLES; NADA ME IMPIDE SER EL REPRESENTANTE DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

Silvano Aureoles, aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, refrendó su intención de ir con el método que los dirigentes partidarios del Frente Amplio por México indicaron. Dijo: Yo voy como haya quedado el método, estoy listo, no hay nada que me lo impida, seguirán los golpeteos mediáticos de la transformación de cuarta, pero solo es eso, no van a lograr dañarme ni desprestigiarme, ya nadie les cree. Añadió que su intención es seguir sumando a las y los ciudadanos que requieren una opción distinta, que se quieren sumar a un bloque que permita derrotar al partido gobernante, sigo en la ruta para ser el coordinador del Frente y posteriormente convertirme en quien represente a la coalición electoral, tengo mucha experiencia, sin duda, hay mucho que hacer y que aprender, pero tuve grandes logros como gobernador de Michoacán, abatimos el secuestro, el cobro de piso y es el tema más urgente de atender en el país. Silvano Aureoles destacó el gran avance democrático que el Frente representa, hay una lista muy importante de mujeres y hombres con experiencia, trayectoria, capacidad, talento y todas y todos merecen el más amplio de los respetos, aquí está lo mejor de los servidores públicos y de los talentos de México para sacar al país adelante, esto hace la diferencia.

DONALD TRUMP; DEMANDA A LA ESCRITORA JEAN CARROLL

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump presentó una demanda por difamación contra la escritora y periodista E. Jean Carroll, que el pasado mayo ganó un juicio por difamación contra el ex mandatario. Según la demanda, los abogados de Trump sostienen que Carroll difamó al empresario durante una entrevista concedida el pasado mayo al canal CNN la mañana después de que un tribunal lo condenara a indemnizarla con 5 millones de dólares por parte del magnate. A Carroll le preguntaron por el veredicto, que sostiene que Trump abusó sexualmente de ella, pero que no la violó como ella asegura, a lo que la periodista contestó: Sí, lo hizo. Esta denuncia se produce después de que el pasado 13 de junio un juez de Nueva York autorizara a la escritora a reclamar una mayor compensación por daños al ex presidente Donald Trump por unas burlas que le dedicó en televisión en mayo, un día después de perder un juicio por difamación contra ella.

