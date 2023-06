Guerrero inseguro

A quien se le ve muy sonriente y a veces al lado del Presidente, es a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aunque esa expresión de su rostro dista mucho de cómo se vive en esa entidad; ayer en Chichihualco se registró un enfrentamiento con un saldo de cinco muertos, dos días después de que en Chilpancingo, capital de la entidad, aparecieran siete cuerpos desmembrados con amenazas a la alcaldesa… O la gobernadora se está acostumbrando a la violencia en la entidad o de plano nadie le informa lo que realmente sucede. ¿Será?

Carrera de alto riesgo

Dicen que la prisa es la madre de las cosas mal hechas y parece que en la coalición PRI-PAN-PRD ya andan medio urgidos de no dejarle la plaza libre a las corcholatas de Morena. El asunto es ver si también se van a poner en el filo de la navaja con la violación a la ley electoral. Tantas dudas hay que el fin de semana ya un senador y un gobernador dijeron que así mejor no, que gracias; y ayer externaron sus dudas Lilly Téllez y Gustavo de Hoyos, pero al menos en el caso de la primera, decir no gracias no significa abandonar la carrera presidencial, así que a ver si en lugar de unir, no sale dividida la oposición. ¿Será?

Contra abusos de poder

Nos dicen que el dirigente del PAN ha pedido intensificar las actividades de los comités estatales con el objetivo promover la denuncia contra los abusos de poder, un derecho que debe fortalecerse para empoderar a la sociedad… Y es que nos comentan que tras la presentación del Frente Amplio por México, Acción Nacional pretende reafirmar el compromiso con la unidad y la defensa de los valores democráticos, como una prioridad extrema. ¿Será?

Sorpresa tras sorpresa

El que sorprendió con su presencia ayer en la presentación del método opositor para seleccionar a su “constructor” del Frente Amplio por México fue el exsenador y exdiputado federal del PAN, Jorge Luis Preciado. Nos cuentan desde adentro de la coalición que él, junto con Xóchitl Gálvez, son los incómodos en el panismo y como se dice coloquialmente, las sonrisas que les muestran son de dientes para afuera. Y son fastidiosos, dicen, porque el de los gustos de la dirigencia es Santiago Creel, pero en una de esas, con buena estructura y apoyos, como traen ellos, no les vayan a dar la sorpresa. ¿Será?

Polémicos gastos

El aspirante presidencial de Morena, Adán Augusto López, dijo que es con su propio recurso con lo que paga todos sus eventos y recorridos por el país que está haciendo para obtener el cargo de coordinador nacional de los comités por la defensa de la Transformación. La duda es de dónde está sacando el dinero para sus giras, hay quienes dicen que su sueldo como servidor público le permitió hacer ahorros. Mientras, comentan que el equipo de Marcelo Ebrard alista un reporte del presunto derroche de recursos de las corcholatas, lejos de la austeridad. ¿Será?

LEG