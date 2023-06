Vaya problemas se le han venido encima al streamer español, Ibai, a la hora de organizar “La Velada del Año III”, críticas por el combate de Coscu, Viruzz y Papi Gavi bajándose de sus combates por problemas médicos y ahora la streamer de habla inglesa, Amouranth, anunció que no participará en su combate.

A solamente cinco días del evento que se llevará a cabo en el Estadio Civitas Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, uno de los combates más esperados por los fans y algunos creadores de contenido no se llevará a cabo.

¿La razón? Por medio de un hilo en sus redes sociales, Amouranth anunció que sufre una insuficiencia ovárica en etapa tardía que le ha provocado una especie de adelanto a la menopausia, pero con síntomas mucho más graves.

undergoing the treatment and doing extreme physical activity. I regretfully have to drop out of La Velada last minute. I'm incredibly upset about this, and I'm sorry to anyone I've let down. 😢 I'm hoping for a quick and painless treatment, and maybe I can

— Amouranth (@Amouranth) June 26, 2023