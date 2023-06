Ha sonado fuerte una posible séptima temporada e incluso la creación de la película de “El Increíble Mundo de Gumball”. Aquí te contamos lo que sabemos.

Cabe mencionar que la serie animada de Cartoon Network, creada por Ben Bocquelet y Shane Mack, solo tuvo seis temporadas y su último capítulo se emitió el 24 de junio de 2019.

Sin embargo hay noticias de que la séptima ya está en proceso.

De acuerdo al usuario de Twitter @TorricoTwit, “geek que da noticias de la industria del entretenimiento (de acuerdo con su descripción en dicha red social)”, indicó que durante la edición 2023 del Festival Annecy se presentaron adelantos (aún no públicos) y se tocó el tema de Gumball.

El usuario informó que “El Increíble Mundo de Gumball” tendría una temporada siete, pero no habría un spin-off ni tampoco habría película.

El portal “DiscussingFilm” también afirmó que se viene una séptima temporada de la serie animada y no habría una secuela.

‘THE AMAZING WORLD OF GUMBALL’ Season 7 will be a continuation of the original series, not a sequel series. pic.twitter.com/4s1l5N3lVM

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 16, 2023