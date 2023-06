Luego de reunirse con pescadores de Mazatlán y escuchar sus demandas, el excanciller Marcelo Ebrard expresó que para respetar las normas de Morena y el Instituto Nacional Electoral (INE) ahora ya no hará propuestas, sino que soñará.

“Ya les dije que nosotros tenemos que observar las normas del partido y del INE, creo que está todo prohibido, pero no nos han prohibido soñar, entonces les dije: ‘pues vamos a soñar cómo va a ser lo que queremos’.

“Entonces, como ya buscamos en todas las disposiciones legales, transitorio, reglamento; les dije: busquen si está prohibido soñar, y como no encontramos prohibición les dije: ‘la sesión de hoy va a ser para soñar en el futuro que queremos’”, expresó el exfuncionario en su gira en busca de ganar la encuesta de su partido que lo designe como coordinador nacional para la defensa de la cuarta transformación, paso previo para convertirse en precandidato a la Presidencia.

Te podría interesar: PAN exige a INE actúe ante campaña anticipada de Morena por la Presidencia

Dijo que los pescadores plantearon la creación de una escuela nacional de pesca, que su sector se separe de la secretaría de Agricultura y tener respaldos para poder competir con la pesca comercial a través del procesamiento de sus productos.

“Yo veo esos sueños realizables, los veo sensatos; no escuché nada que fuera imposible de lograr, yo que no encontré nada en lo que me platearon que fuera algo absurdo, desmedido o excesivo; son sueños que se pueden llevar la práctica y yo me los llevo con todo cariño”, comentó.

Ebrard expresó que “se lleva en el corazón” las peticiones de los pescadores, pues también le enseñaron cómo se usa la red, “porque cómo vamos a hablar de la pesca si no vienes, si no los escuchas y si no te das una vuelta y aprendas algo, vivir la situación que ellos tienen”.

Acerca de las encuestas de medición entre él y el resto de los aspirantes de su coalición, mencionó que las que conoce que se han publicado lo ponen a la delantera y eso se mantendrá porque acelerará el paso.

Te podría interesar: Llama Monreal a Morena a no confiarse ante oposición

“¿Qué estamos tratando de hacer? Pues un recorrido austero, escuchar a la gente, dialogar con las personas, hablar menos nosotros y escuchar más, llevarnos sus aspiraciones, sus sueños porque tenemos que trabajar juntos para hacerlos realidad, ese es el objetivo”, indicó.

Sobre el porqué decidió visitar Sinaloa después de sus recorridos en el centro del país, Ebrard comentó que tenía una invitación para acudir especialmente a Mazatán.

“Tengo muchas compañeras, compañeros aquí, muy queridos, y les prometí yo que cuando se iniciara el recorrido ya separado de cargo, vendría en primer lugar a Sinaloa, por eso estoy cumpliendo hoy la promesa que hice”, dijo.

Después de convivir con los pescadores visitó una planta deshidratadora de mangos y más tarde acudió al Rancho La Laguna.