No han pasado más de 24 horas desde que se anunció el despido de Diego Cocca de la selección y el tema sigue dando de que hablar, tras el anuncio del comisionado de la Federación Mexicana de Futbol sobre el despido de Cocca, el entrenador argentino abandonó la concentración y ya llegó a México.

Tras haber durado solo 7 juegos al frente de la selección y tras haber fracasado en la Nations League, Juan Carlos Rodríguez tomó la decisión de cortar su proceso y poner a Jaime Lozano como DT interino para encarar la Copa Oro.

En un agitado regreso a nuestro país, asediado por medios de comunicación y encarado por algunos aficionados que le gritaban “¡Cobarde!”, el entrenador argentino llegó al AICM sin dar muchas palabras.

“Ya dije todo lo que tenía que decir. No me tienen que preguntar a mí, sino a la gente que decidió, hice todo lo que pude y no me dejaron seguir, hablen con la gente que tiene que hablar. Yo me voy a casa con mi familia”, señaló Cocca.

Con respecto a esta declaración, Diego Cocca se refiere a las palabras que dio a los medios justo antes de su vuelo a México, en donde se decía triste por acabar su proceso, asegurando que no lo dejaron seguir al frente del equipo.

“Había un proyecto, habíamos reducido la edad promedio del equipo, teníamos alrededor de cinco o seis sesiones de entrenamiento con los jugadores, y era lógico que aún no se viera el rendimiento futbolístico deseado. Pero estábamos convencidos de que con tiempo y paciencia se vería. Lamentablemente, no nos dieron ese tiempo ni paciencia“, dijo en entrevista.

Con esto parece haber terminado uno de los procesos más escandalosos de nuestro futbol, proceso que desde el inicio se habló de ‘manoseo’ de los directivos, imposiciones por parte de promotores y peleas de poder dentro de los dueños del futbol mexicano.

