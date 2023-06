Las tradiciones, la familia, el apego emocional y los sueños, son los temas vertebrales de la nueva película animada de Pixar, Elementos, que mezclada con una historia de amor se vuelve divertida, emocionante pero sobre todo, reflexiva, asegura Erika Buenfil, quien prestó la voz al personaje Gale.

“He visto todo tipo de películas, de las que son muy rápidas, las que no tienen mensaje, otras que solo son divertidas, pero esta está llena de amor y de mensajes que indirectamente les hacen ver a todos los jóvenes que no solo se trata de de monitos sino de enseñanzas”, declaró Buenfil en entrevista con 24 HORAS.

“Creo que Disney se merecía una cinta así, que fuera una historia de amor, superación, de seguir tus sueños y el extra son los personajes tan originales como son los elementos, el agua, el fuego, el aire y la tierra”, destacó la actriz.

Elementos, es para La Reina del TikTok su primer contacto con la actuación de doblaje, por lo que admitió que la cinta tiene un gran significado en su carrera de actriz y para ella misma como persona.

“Gale para mí representa un nuevo reto, es explorar una nueva rama de mi carrera y me pone muy contenta interpretar a un personaje tan lindo en una película tan linda. La verdad fue una gran experiencia”, contó.

Los sueños forman parte importante de la premisa de la película por lo que Erika asegura que sin ellos no estaría en donde está.

“Creo que el chiste de los sueños no es solamente pensarlos, es el pensar cómo lograrlos. Nadie sueña con imposibles de forma seria, no se puede soñar con cantar si uno no canta. En mi caso yo soy actriz y sueño dentro del abanico de posibilidades que eso me brinda como lo fue doblar una película.

“Pero sobre todo hay que arriesgarse, hay muchas veces que se sueña y cuando llega la oportunidad por los riesgos no las toman, parte de cumplir los sueños es ser aventurado. A mí me llegó la oportunidad y no dudé en tomarla”, destacó la también tiktoker.

Aunado al tema de los sueños, Elementos toca una situación en la que un padre decide los sueños de su hija, cosa que ella se cree hasta el momento en que cae en cuenta en que en realidad quiere hacer otra cosa en la vida.

“Aquí hay una gran reflexión para los papás porque de pronto somos muy egoístas y dentro de esta manera de no querer que les pasen cosas, uno los sobreprotege, pero debemos entender que deben tener sus propias experiencias.

“Yo todavía tengo a Nicolás conmigo en mi casa y no he vivido esta transformación de que se quiera casar o algo por el estilo, pero debe entender que tengo que aprender a dejarlo ser y demostrarle que siempre voy a estar para él. En verdad es un gran mensaje que todos los padres deberíamos estar dispuestos a entender”, finalizó la actriz.

Elementos cuenta la historia de una sociedad dividida en sujetos hechos de los cuatro elementos, entre ellos destaca Ember, una joven hecha de fuego, quien un día se enamora de Wade, un personaje hecho de agua, quien al ser todo lo contrario a ella, la llevará a cuestionarse lo que busca, lo que quiere, lo que es y hasta su futuro.

La película se estrenará el 22 de junio en los cines.

LEG