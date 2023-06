Durante una presentación en Nueva York, la cantante Bebe Rexha recibió un golpe en la cara luego de que un asistente le lanzara un celular.

En su presentación Rexha estaba interpretando algunos de sus éxitos y en medio de su show una persona aventó un celular de forma directa a su rostro.

Este cayó en la zona de su parpado izquierdo provocando que la cantante cayera debido al dolor que experimentó. De forma inmediata su equipo la llevó a un hospital para revisarle la herida la cual recibió algunas puntadas pues esta tenía profundidad.

Bebe Rexha’s mother reveals that she had to get three stitches after someone in the audience threw a phone at her head during her concert. pic.twitter.com/6QjnlaIM5d

— Pop Base (@PopBase) June 19, 2023