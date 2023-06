Poncho de Nigris, reveló si tuvo o no intimidad con la ahora fallecida Irma Serrano “La Tigresa”.

Ha tres meses de su fallecimiento, el nombre de Irma Serrano sigue dando de que hablar, pues tras la participación de Poncho de Nigris en el reality Show de La Casa de los Famosos México, el actor y también creador de contenido fue cuestionado sobre la relación que mantuvo con la actriz de cine de ficheras.

Fue tras una conversación que tuvo Sergio Mayer y Poncho cuando se mencionó a “La Tigresa”, pues tras la curiosidad del expolitico este le preguntó a De Nigris si había mantenido relaciones sexuales o si al menos había besado a la también cantante.

Ante ello ,el regiomontano, jurándolo en nombre de su fallecido hermano y por sus hijos, negó los hechos.

Asimismo, mencionó que pese a que La Tigresa le había pedio que tuvieran sexo, no se dio ya que incluso no se le “paro”:

“Ella me pidió una vez, se me desnudó, y me dijo: ‘cógeme’, pero no, nunca pasó”. No se me para, No se si era porque… No tenia ya mucho vello púbico”, comentó a Sergio Mayer- .

Poncho de Nigris asegura que “nunca tocó” ala Tigresa pic.twitter.com/Rf6tlDogVw — Lo + viral (@VideosVirales69) June 7, 2023

CSAS