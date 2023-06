La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen concluye hoy su gira por América Latina y el Caribe con un encuentro con el titular del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La intención del encuentro con el mandatario mexicano es dialogar para fortalecer los vínculos económicos entre el bloque y México, y la firma y ratificación del acuerdo global.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter (@vonderleyen) en la que escribió:

“Un socio estratégico y miembro clave del G20, con quien compartimos valores fundamentales; esperamos fortalecer nuestros lazos económicos. Y profundizar la cooperación en las transiciones verde y digital, salud y migración”.

Last, important stop in my visit to Latin America: Mexico.

A strategic partner and key G20 member, with whom we share core values.

So, looking forward to strengthening our economic ties.

And deepening cooperation in the green and digital transitions, health and migration. pic.twitter.com/FgyXjFMxwo

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2023