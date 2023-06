Ha sido tanto el éxito de La casa de los famosos que poco a poco el público ha elegido a sus favoritos del reality show de Televisa. Una de las más apoyadas es Wendy Guevara, conocida por ser parte de Las Perdidas junto a Paola Suárez.

En redes sociales el nombre de Wendy siempre aparece en las tendencias en cualquier red social pues los fans se han encargado de seguir paso a paso lo que hace la también influencer.

Tanto así que han hecho una oración inspirada en la imagen de Guevara quien es una de las favoritas por sus ocurrencias en el reality show que apenas cumplirá dos semanas de transmisión.

En esta oración se hace referencia al chisme, uno de los temas que más ha dominado una de Las Perdidas. Aunque también se refieren a algunos aspectos físicos en redes sociales se ha tomado con humor.

“Santa Wendy de las perdidas / Reina de las panzonas / Patrona de las robustas y de las caronas/ Te pido me hagas soportar / Y que del chisme no me pueda librar, amén”, se lee en redes sociales.

Oración a Santa Wendy Guevara🙏 🛐 Santa Wendy de las perdidas

Reina de las panzonas

Patrona de la robustas y de las caronas

Te pido me hagas soportar

Y que del chisme no me pueda librar, amén#WendyGuevara #LaCasaDeLosFamosoMx #LaCasaDeLosFamosoMexico pic.twitter.com/LOx0R1U3J3 — Aaron Jandette (@aaronjandette_) June 14, 2023

En pocos días, Wendy Guevara se ha ganado al público mexicano pues en cada oportunidad aprovecha para decir alguna ocurrencia la cual se vuelve viral al instante.

La influencer interactúa con celebridades como Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Ferka, Emilio Osorio, Apio Quijano y más.

Wendy: apoco, tú mandas. tú quien crees que manda entre tu y yo ? Pues yo baboso 💅👠 así se dice Wendy 👠 #LaCasaDeLosFamosoMx pic.twitter.com/LHbQ8JmEsK — La Wendy Guevara (@LaWendyGuevara) June 14, 2023

soy la wendy guevara de mi casa pic.twitter.com/YCl2lGTKIl — alexxxtremo (@4ip4d3) June 13, 2023

En la vida soy como Wendy Guevara pic.twitter.com/i1JPQYMngs — CarolinaBlancas✨🧚🏽‍♂️ (@Caroblancas03) June 11, 2023