Un video que circula en redes sociales captó una presunta discusión entre Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

La carrera por los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena ya comenzó y dieron el banderazo en el Consejo Nacional del partido de la Cuarta Transformación.

Te podría interesar: “Estamos dejando buenas cuentas”; Sheinbaum

Durante la reunión morenista, para definir al candidato presidencial, la mandataria capitalina y el gobernador de Sonora se encontraron y presuntamente se habría desatado una discusión.

En el material de aproximadamente 20 segundos, que circula en las redes, se aprecia a Sheinbaum aparentemente reclamándole a Durazo que la recibieron con gritos y que le reclamaron.

“Ahí quedó. Vinieron con gritos… Te juro que ya me cansé. Ya me cansé. Ya me cansé”, habría dicho Sheinbaum, mientras que Durazo le respondió que no había excusa.

“Nada más me recibieron a mí. Desde que yo llegué me respingo ¿entiendes? No se vale”, añadió la aún mandataria de la CDMX, mientras el mandatario estatal se va.

Te podría interesar: Respaldan a Sheinbaum 118 diputados

🔴|| @Claudiashein no aguanta los gritos de sus correligionarios… 👉🏼¿Pero la ministra Norma Piña y @XochitlGalvez sí deben aguantar las majaderías de sus golpeadores pagados? pic.twitter.com/4CZIYyNcke — Alan Adame  (@AlanAdameMX) June 14, 2023

Sheinbaum deja su cargo

La jefa de Gobierno de la CDMX decidió separarse de su cargo a partir de este viernes 16 de junio, con el objetivo de aspirar a la candidatura de Morena y competir en las elecciones de 2024.

Sheinbaum competirá en las encuestas de Morena con Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, entre otros.

EAM