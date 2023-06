Al menos nueve personas resultaron heridas por disparos y un sospechoso fue puesto bajo custodia en EU, luego de un tiroteo cerca de donde los Denver Nuggets ganaron su primer título de baloncesto de la liga NBA.

Tres víctimas estaban en estado crítico y las otras sufrieron lesiones que no ponían en peligro su vida, señaló el Departamento de Policía de Denver en la red Twitter.

“La información preliminar indica que se realizaron múltiples disparos durante un altercado que involucró a varias personas”, dijo la Policía de Denver.

Update 1/2: Nine total gunshot victims have been identified from the shooting in the 2000 Block of Market St, plus a suspect who also sustained a gunshot wound. 3 victims are in critical condition, the other victims & the suspect are believed to have non-life-threatening injuries

— Denver (Nuggets) Police Dept. (@DenverPolice) June 13, 2023