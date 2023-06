En el marco del Día Internacional del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio, la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México exhorta a la ciudadanía a sumarse a la donación voluntaria y altruista de sangre que se realiza en diferentes hospitales de la capital.

“No hay que esperar a tener una tragedia, un sismo o un siniestro. Siempre que se pueda hay que donar sangre, donar plasma, compartir la vida. Por cada donador se pueden salvar hasta siete vidas”, señaló el doctor Raúl Palomino Morales, coordinador de servicios auxiliares para el diagnóstico y tratamiento del Hospital General Xoco.

Te podría interesar: Hieren de bala a dos en zona de juzgados de la colonia Doctores

Cabe destacar que las donaciones de sangre son consideradas como una acción fundamental, esto debido a que cada año una gran cantidad de personas requieren de transfusiones sanguíneas por diversos motivos, entre los que se encuentran pacientes durante una cirugía; pacientes que sufrieron algún tipo de accidente; o quienes padecen alguna enfermedad que requiera del plasma.

Este año, de enero a mayo, el Banco de Sangre del Hospital General Xoco, ha valorado a 3 mil 107 donadores de sangre altruistas, de quienes pudieron ser recolectadas 2 mil 374 unidades, las cuales son destinadas para la atención de las personas hospitalizadas en dicha unidad médica.

Para ser partícipes de la donación voluntaria y altruista, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentran tener una edad de entre los 18 y 65 años; pesar al menos 50 kilogramos; dormir más de seis horas y tener un ayuno de sólo ocho horas antes de la donación; no haber tomado antibióticos en los últimos siete días; no padecer algún proceso infeccioso como gripe, diarrea o lesiones en la piel; no estar en gestación o lactancia; no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas; y no haberse aplicado vacunas durante el último mes como rubéola o hepatitis B, mientras que en el caso de la vacuna contra COVID-19 recomiendan esperar al menos 15 días tras su aplicación; así como no haberse realizado tatuajes, perforaciones o tratamientos de acupuntura en el último año.

De esta manera, la Sedesa exhortó a las y los ciudadanos a salvar vidas por medio de la donación de sangre acudiendo a los Hospitales Generales de Iztapalapa, Balbuena, Dr. Rubén Leñero, La Villa, Tláhuac, Ticomán y Xoco, así como al de Especialidades Belisario Domínguez.