El presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que se definieran las reglas para elegir al candidato de la 4T a la presidencia en el 2024, pidió a los simpatizantes de su movimiento ser leales primero al proyecto de nación antes que a las “corcholatas”. La lealtad es otro término que se debe analizar, porque la lealtad a los hombres y mujeres es relativa, no es de verdad. La lealtad que es auténtica es la lealtad al proyecto, que nos unamos, que actuemos unidos a un proyecto no a una persona hombre o mujer. Porque esa lealtad es de mentira, y muchas veces es lambisconería esos que están de zalameros, mientras se tiene el cargo o el encargo. Asimismo, se congratuló por la unidad que demostraron los aspirantes a sucederlo en la presidencia.

DIPUTADO IGNACIO MIER; MORENA DIO UN GRAN PASO HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 4T EN UNIDAD

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, celebró el importante paso que dio el Consejo Nacional del partido hacia la consolidación democrática de la Cuarta Transformación, al aprobar el reglamento para elegir a quien encabezará el movimiento rumbo a 2024. Nuevamente el instrumento político electoral del movimiento que es el partido Morena, da un paso adelante a la consolidación democrática de la Cuarta Transformación. El legislador reconoció que el liderazgo moral y la consistencia política del Presidente Andrés Manuel López Obrador prevalecieron para que por unanimidad el Consejo aprobara el reglamento que va a normar el proceso previo a la definición de quien será la coordinadora o el coordinador de defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Estuvo presente, sin lugar a dudas, Andrés Manuel López Obrador en el ánimo de todas y todos los consejeros. El liderazgo moral, la fuerza política, la sentencia que tiene, la figura, la personalidad, la trayectoria, la consistencia política de López Obrador fue fundamental. Además dio a conocer que se privilegiarán las asambleas a fin de que se garantice un proceso unitario, democrático, equitativo, apegado a la ley y a los principios de austeridad, que hacen suya la premisa de que con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada y solo el pueblo informado y organizado puede transformar a la nación. Mier Velazco agregó que a fin de consolidar la coalición con los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista de México, podrán registrarse si así lo deciden conforme a los ordenamientos que regulan dichos partidos, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco Coello. Señaló que en el reglamento existen limitaciones para quienes tienen relevancia dentro de la estructura política y administrativa, como gobierno, legisladores y ayuntamientos que son parte del movimiento y el partido, por lo que, informó, a partir del próximo lunes no podrá pronunciarse ni a favor ni en contra de los posibles candidatos y que esta semana se reunirá con sus compañeras y compañeros diputados para hacer extensivos los lineamientos aprobados.

SENADOR RICARDO MONREAL; PEDIRÁ LICENCIA A SU CARGO LEGISLATIVO PARA DEDICARSE POR COMPLETO A SUS ASPIRACIONES PRESIDENCIALES.

El senador Ricardo Monreal reiteró que no tiene intención alguna de declinar a favor de alguna de las otras “corcholatas” de la autodenominada Cuarta Transformación, por lo que afirmó que él pretende llegar hasta las últimas instancias de este proceso interno de Morena. El aún líder de la bancada morenista en el Senado de la República señaló que si él estuviera pensando que, posiblemente, tendría que declinar por alguno de los otros aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, no tendría sentido que haya solicitado licencia para abandonar su cargo legislativo. Si estuviera pensando en declinar no tendría caso retirarme del cargo. Es un honor estar aquí, construyendo la agenda legislativa de la Cuarta Transformación. Yo voy en serio. De parte mía no habrá declinación. Voy a llegar hasta el final. Por eso confíen, no tengo otro plan. Este es mi único plan. El plan A y voy a llegar hasta el final. Sobre su petición de licencia, explicó que la presentará este próximo viernes 16 de junio de 2023, por lo que aseguró que en estos días buscará que no haya pendientes en la agenda legislativa de Morena en el Senado. Estoy limpiando todo para que no haya nada pendiente y para qué quién decida el grupo llegue y pueda instalarse sin ningún problema para seguir cumpliendo la responsabilidad en el país y con la nación. Ya estamos prácticamente listos. Ricardo Monreal reveló que tiene planeado acudir a cuatro santuarios religiosos para agradecerle a Dios por las oportunidades que ha tenido. En este sentido, explicó que él nunca ha negado su fe, por lo que detalló que su recorrido empezará en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, y terminará en Plateros, en su natal Zacatecas.

MARCELO EBRARD; INICIA OFICIALMENTE EL CAMINO A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2024

El canciller Marcelo Ebrard, inició oficialmente su camino rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, ayer lunes fue la primera “corcholata” en presentar su renuncia al cargo de Secretario de Relaciones Exteriores. Tras su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que le entregó su carta de renuncia, se pudo observar algunos detalles dentro de la retórica que ha empezado a utilizar el ahora ex canciller rumbo a este proceso interno de Morena. Al presentar su renuncia a la SRE, observamos que Marcelo Ebrard utilizó algunas cosas que hizo recordar las campañas anteriores de López Obrador. Ebrard llego portando un traje, como normalmente lo hace. Pero al salir de la reunión sostenida con López Obrador, Ebrard se cambio de vestimenta, a una más sencilla, portaba una playera blanca, con un texto y una pequeña imagen de un personaje al centro. SONRÍAN, todo va a ESTAR BIEN, era la leyenda que se podía leer en la playera. Frase que nos hizo recordar el lema que utilizó AMLO en 2006. El lema que recordamos de esta época decía “Sonríe, vamos a ganar”, el cual buscaba impulsar las aspiraciones del entonces candidato presidencial. La leyenda “SONRÍAN, todo va a ESTAR BIEN” de Marcelo Ebrard estuvo acompañada de una caricatura de Marcelo Ebrard, pero este parecía una variación de lo que podría ser un tipo de multiverso, pues este tenía más el estilo de los muñecos de colección llamado Funkos. Los simpatizantes de Marcelo Ebrard empezaron a corear “es un honor estar con el mejor”, otra frase similar a la utilizada anteriormente por AMLO.

CLAUDIA SHEINBAUM; RENUNCIARÁ EL PRÓXIMO 16 DE JUNIO PARA IR POR LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL

Claudia Sheinbaum Pardo, actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que dejará el cargo definitivamente el próximo viernes 16 de junio, ya que ha decidido participar en la contienda interna de Morena para la elección del candidato presidencial de cara a las elecciones de 2024. Cobijada por su gabinete, la morenista aseguró que las encuestas la ubican en el primer lugar de las preferencias del electorado y sostuvo: Estoy segura que seguirá siendo así. Finalmente, aseguró que, si la favorece el voto ciudadano, habrá continuidad del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum había señalado que no pensaba renunciar al cargo hasta en caso de ganar la encuesta de Morena que definirá la persona que será nombrada como coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, es decir, quien será la persona candidata para 2024, sin embargo, Morena aprobó el domingo en el Consejo que sí lo hicieran. La jefa de Gobierno anuncia su renuncia al cargo cuatro años y medio después de tomar protesta al frente del Gobierno de la Ciudad y dijo que terminará las obras de reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Afirmó que a cargo quedará su gabinete, a quienes se refirió como un equipo de primera, como ninguna entidad en la República lo tiene y sostuvo que proyectos pendientes de su administración serán terminados en los próximos meses.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; HONRARE LA LUCHA QUE POR DÉCADAS ENCABEZÓ EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que estará a la altura de los sueños y esperanzas del pueblo de México. Aseguró que honrará la lucha que por décadas encabezó el presidente Lopez Obrador. Sin titubeos y con determinación, transitaremos en unidad y con lealtad por el camino seguro: el de la Cuarta Transformación. Asimismo Adán Augusto López, aseguró que aún no ha definido cuando renunciará al cargo para dedicarse de lleno a la competencia interna de Morena, en la búsqueda de la candidatura presidencial. Yo respeto a todos los consejeros y voy a esperar la decisión del Consejo, insistió al recordar que él es parte de ese órgano. Soy el único que soy consejero electo entre los aspirantes. Subrayo que lo más importante en estos momentos no es cuando renunciara a su cargo, lo más importante debe ser la unidad y la lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación.

DIPUTADO HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ; BANCADA DEL PAN PRESENTA “AMICUS CURIAE” ANTE LA SCJN PARA APORTAR ARGUMENTOS QUE COMPLEMENTEN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL DEL INAI

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, dijo que con el objeto de facilitar mayor información que permita a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y sacar a éste órgano autónomo de la indefinición, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, se presentó el instrumento legal “Amicus Curiae”. El legislador señalo que de esta manera se le están entregando a la SCJN razonamientos jurídicos para que pueda llevar a cabo una resolución de forma expedita con más argumentos que atiendan a la solicitud y la controversia del INAI. Nosotros hacemos el día de hoy la solicitud de fortalecer el derecho de acceso a la información y hacer una realidad, la transparencia en nuestro país. No podemos permitir que la voluntad de una persona, que es el Presidente de la República, tenga paralizado y secuestrado al Instituto Nacional de Acceso a la Información, y con esto se esté materializando la frase célebre que algún día dijera el Presidente y el secretario de Gobernación de vivir en un mundo ideal de opacidad y de falta de transparencia. El INAI tiene que sesionar y dar cauce a todas estas solicitudes de información. Las y los diputados del PAN externaron su confianza en el trabajo de la SCJN y confiaron en que a la brevedad posible se emitirá un fallo favorable que garantice a la ciudadanía ejercer su derecho al acceso a la información pública gubernamental y la protección de datos personales. Sobre la reunión que sostendrán hoy las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) con el Presidente de la República, en Palacio Nacional, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández señaló que nosotros creemos que este diálogo se debe haber dado desde hace mucho tiempo. Cualquier tipo de diálogo que abona la democracia es bienvenido. Sin embargo dijo que el hecho de que los Comisionados vayan a Palacio Nacional da un mal mensaje, pareciera que van a rendir pleitesía al Presidente. Nos hubiera gustado que esa reunión, primero, fuera pública; segundo, fuera en un lugar neutral y; tercero, que el Presidente diera garantías de respeto a la democracia en nuestro país.

DIPUTADO CARLOS IRIARTE; EL PRESUPUESTO NO DEBE IMPEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS ATLETAS RUMBO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS

El diputado Carlos Iriarte Mercado, indico que diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del PRI, integrantes de la Comisión de Deporte, afirmaron que el tema presupuestal y asignación de recursos no deben impedir el desempeño de las y los atletas, se tiene que trabajar en conjunto para defender el próximo presupuesto rumbo a los Juegos Olímpicos, destacó que, como legisladores federales, deben acompañar y ser facilitadores de presupuesto para las y los atletas mexicanos, para que logren sus objetivos, porque representan a una juventud que necesita referentes aspiracionales, hoy más que nunca. Al referirse a la participación de la delegación mexicana en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, a realizarse del 23 de junio al 8 de julio, precisó que los esfuerzos realizados para que los deportistas cuenten con la indumentaria necesaria, son fundamentales para esta competencia, así como las subsecuentes: los Panamericanos y los Juegos Olímpicos. El deportista debe estar concentrado en conseguir su marca, su mejor desempeño, y no estar preocupado si llegaron los viáticos para el fisioterapista, si llegó la bicicleta o una refacción, o incluso si está en la plataforma de 10 metros, está pensando si al otro día tiene hospedaje su entrenador. Subrayó que esos aspectos pueden cambiar el destino de su vida enfocada su disciplina, de su familia, de su equipo y las esperanzas que en ellos fincan miles de mexicanos.

MALALA ACADEMIA IAP; SUDANDO POR UN MUNDO MEJOR

En Malala Academia, institución de beneficencia privada con presencia en varios países, con el objetivo de ayudar a niños vulnerables, continúa con su colecta que inicio el 15 de mayo y la cual concluye este 18 de junio. Para Malala Academia cada niño representa una oportunidad de éxito y una semilla de mejora en su comunidad. Ayúdanos a demostrarles que existen opciones para un futuro mejor. Por lo que te pedimos de tu donativo a nuestra campaña. #TeamMalala.

PETE BUTTIGIEG; DECISIÓN SOBRE LA CATEGORÍA 1 ES INDEPENDIENTE DE LA POLÍTICA

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, dijo que la semana pasada le explicó al presidente Andrés Manuel López Obrador que cualquier decisión de restablecer la calificación de seguridad aérea del país no se basaría en la política. La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA), rebajó a México a la Categoría 2 en mayo de 2021, citando deficiencias de seguridad y restringiendo la capacidad de las aerolíneas locales para abrir nuevas rutas hacia y desde su vecino del norte. La calificación, como le enfaticé al presidente, es una decisión de seguridad. Es independiente de cualquier consideración económica, comercial o política. Pero le aseguré que no habría ninguna demora innecesaria o inapropiada en el procesamiento de eso. México ha hilado más de dos años en Categoría 2, lo que ha costado al sector nacional una pérdida de participación de mercado y de ingresos frente a la industria estadounidense, que se ha beneficiado de un fuerte crecimiento del mercado fronterizo con Estados Unidos. La semana pasada Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, dijo que se esperaba la recuperación de la Categoría 1 hacia julio, mientras fuentes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dijeron que no se habían encontrado nuevos hallazgos en la pasada auditoría, y que esperaban resultados favorables en las siguientes semanas.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz