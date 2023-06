Un ciudadano reportó que un presunto Objeto Volador No Identificado (OVNI) se estrelló en el patio trasero de su casa en Las Vegas; grabó al supuesto alienígena .

De acuerdo con la llamada que recibió el 911 de Las Vegas, el hecho ocurrió el pasado 1 de mayo en la parte trasera de la casa de un ciudadano.

La llamada de emergencia que hizo el dueño de la casa se reveló y difundió en redes sociales en la cual el hombre jura que vio a dos supuestos extraterrestres los cuales salieron luego de que un presunto OVNI se estrellara en su casa.

“Hay una que pareciera persona de unos 2.40 metros al lado (del objeto) y otra dentro que tiene ojos enormes y me está mirando en este momento. Están en mi patio trasero, le juro por Dios que esto no es una broma”, dice el llamante.

“Entiendo, por lo que me dice, que ¿Hay dos personas o dos sujetos en su traspatio?”, responde la operadora.

“Correcto, son muy altos. No sé si miden 2.40, 2.70 o hasta 3 metros. No sé qué son, podría decir que parecen alienígenas. Tienen enormes ojos brillantes, una boca muy grande, le digo 100% seguro que no son humanos”, afirma el hombre.

Ante la viralización de la llamada, el hecho se ha relacionado con un video en el cual se aprecia a uno de los supuestos alienígenas.

Incluso también es posible ver antes de éste que cae un objeto extraño en una casa en Las Vegas, sin embargo, no hay fuente de dónde provino éste clip por lo que buscan reforzar la noticia del alienígena con la llamada del 911.

