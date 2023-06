Tres miembros de la Guardia Real británica colapsaron en pleno desfile, debido a las altas temperaturas registradas durante la ceremonia.

En redes sociales se difundieron videos en los que al menos tres guardias británicos caen inconscientes al suelo, en los ensayos de un desfile.

En la grabación, los guardias permanecen en el suelo mientras el resto de sus compañeros continúa atento a sus actividades.

Tras unos segundos, se observa llegar a un grupo de oficiales con camilla, quienes finalmente auxilian a sus compañeros.

Las imágenes fueron captadas el sábado en Londres, durante ensayos de un desfile previo al cumpleaños del Rey Carlos.

De acuerdo con reportes locales, uno de los guardias fue escoltado a pie mientras otros dos requirieron ser trasladados en camillas para su revisión médica.

Los ensayos se realizaban en el Horse Guards Parade, en Londres, donde las temperaturas de verano alcanzaron máximos anuales superiores a 30 grados centígrados.

“Muchas gracias a todos los soldados que participaron esta mañana en medio del calor. Condiciones difíciles, pero todos ustedes hicieron un muy buen trabajo”, escribieron el príncipe y la princesa de Gales.

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023