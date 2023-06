Este sábado 10 de junio Manchester City e Inter de Milan se enfrentan en Estambul en la Final de la Champions League 2023.

El City, fundado en 1880, puede lograr el sábado el ansiado título de Liga de Campeones que persigue desde hace tiempo y que falta en su palmarés. Para ello, deberá vencer al Inter de Milán, que ya tiene tres Champions en su historial (1964, 1965 y 2010) y esta en busca de la cuarta.

Las cifras del club inglés esta temporada lo convierten en incontestable favorito. Si gana esa Champions que le falta y que persigue con vehemencia, completará el ansiado triplete, tras haber ganado esta temporada la Premier y la FA Cup. Solo el United logró esa gesta hasta ahora en Inglaterra, cuando se hizo con el triplete en 1999.

Además, este año cuenta con una auténtica bestia dentro del área, el noruego Erling Haaland, que ha marcado 52 goles en esta campaña, doce de ellos en Champions.

