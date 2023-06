El diario británico The Telegraph y su edición dominical The Sunday Telegraph y la revista The Spectator serán vendidos luego de registrarse fuertes deudas de la empresa matriz, indicó el miércoles Bank of Scotland.

Bank of Scotland, con el que el grupo está endeudado, indicó que “a causa de las deudas y sin ningún signo de reembolso, Bank of Scotland no tiene más opción que nombrar administradores judiciales para B.UK.

Limited”, la sociedad matriz que controla al Telegraph Media Group, propiedad de la riquísima familia Barclay.

Bank of Scotland dijo que se trata del “último recurso” al no lograr un acuerdo con el grupo para el reembolso de las deudas.

Según los medios británicos, el monto de las deudas es de cerca de mil millones de libras (mil 160 millones de dólares).

El banco nombró a la empresa AlixPartners como administrador judicial. AlixPartners precisó que el procedimiento no impedirá a las publicaciones continuar “normalmente” sus actividades.

Según AlixPartners, Howard y Aidan Barclay fueron destituidos de sus funciones de directores en el Telegraph Media Group y la revista semanal The Spectator.

Según expertos del sector, los títulos podrían valer entre 500 y 600 millones de libras (581 a cerca de 700 millones de dólares).

LEG