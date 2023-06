Aficionada al béisbol y con pasado como jugadora de softball, Dafne Quintero vive su segundo año como seleccionada mexicana de tiro con arco compuesto, para estar ya ubicada en el octavo lugar del ranking mundial de la disciplina y a la espera de crecer aún más dentro de la rama, acostumbrada a la alta exigencia en un deporte de mucha concentración, en el que ya se ha coronado a nivel infantil y en Copa del Mundo mayor tanto individual como por equipos.

“Poco a poco he podido trabajar con la presión, porque si me afectaba. Ya con el apoyo de mi psicólogo, mi entrenador y mis padres ya me he enfocado más en la competencia, no descuidar mi técnica y seguir tirando mis puntuaciones, para dejar de pensar en la obligación de ganar”, señala Dafne en entrevista para 24 HORAS.

Pese a no negar el proceso paulatino que ha enfrentado para saber competir con sus sentimientos, actualmente se dice más confiada de su nivel personal y con altos puntajes en torneos foráneos. “A mí sí se me hizo difícil hacer ese cambio de estar en juvenil y de llegar al momento de tirar con las personas en las que en su momento admiraste, pero hoy ya me siento más acoplada, más lista y a su nivel”, comenta.

Acompañada desde hace siete años por una visera, que considera como un elemento de la suerte, Dafne resume sus ocho años discada al tiro con arco como un proceso de aprendizaje constante, en el que ha tenido que desarrollar un mejor manejo de las emociones, al describirse como una persona muy pasional cuando le toca disputar torneos.

“Me emocionan mucho las competencias. Yo digo que el día que ya no me ponga nerviosa, ya no voy a estar en el deporte correcto, porque los nervios me hacen sentir como si estuviera en la primera competencia y me parece bueno eso”, destaca la mexicana.

Quintero niega que sienta algún tiempo de presión aparte por los resultados que se han conseguido en la rama femenil para México, al decir que eso la motiva más, por el gran nivel que hoy percibe en las mujeres arqueras de todo el mundo. “En lo personal me hace más feliz que nosotras ahorita estamos dando ese brinco a dar mejores puntuaciones que los hombres. Eso quiere decir que estamos al nivel de ellos”, asegura.

Con un récord personal de 711, un promedio de 9.6 por flecha lanzas y 18 victorias en 26 encuentros, tienen a Dafne como una de las mejores representantes en la modalidad, junto a Andrea Becerra, novena lugar mundial y Ana Sofía Hernández, que completan al equipo nacional.

Al estar hoy las integrantes de la selección mexicana en la universidad, Dafne señala que eso las ha llevado a ser aún más unidas, sin importar que se enfrenten en torneos colegiales. “El tener ya mucho tiempo conviviendo con ellas ha mejorado mucho nuestra amistad y comunicación”, finaliza.

LEG