La conductora, Atala Sarmiento denunció en redes que ha sido víctima de extorsión tras una foto íntima.

A través de sus cuentas oficiales la presentadora de tv, Atala Sarmiento, mandó un comunicado para dar a conocer que ha sido víctima de extorsión una vez más tras una foto antigua íntima que le habría mandado a su esposo, por lo que tomará acciones legales.

En su mensaje, que ha publicado, la excolaboradora de Ventaneando refirió que más allá de la extorsión que de nueva cuenta le están haciendo con una foto que tuvo lugar hace cuatro años, lo que realmente le preocupa es cómo esta se obtuvo sin su consentimiento de sus dispositivos personales.

“El día de hoy he recibido mensajes privados en mi cuenta de Instagram en los cuales me hostigan por una fotografía PERSONAL , que envié de forma privada a mi esposo. Es una foto que me hice hace muchos años y que derivó en un intento de extorsión en junio de 2019.

Asimismo aclaró que la imagen por la que está envuelta en polémica, no muestra algo que la vulnere por lo que se siente orgullosa.

“Aprovecho para aclarar que la imagen en cuestión no tiene ningún tipo de intención erotica.Soy yo saliendo de la ducha poniendo cara de broma. Me siento orgullosa de mi silueta de mujer en la imagen. Me veo en buena forma y, lo más importante, proyectando felicidad, no me da vergüenza, ni temor, que la vean porque luzco al natural como lo hace cualquier mujer después de un baño”.

Te podrìa interesar: Inicia la convocatoria de cuento Amparo Dávila

Finalmente, para cerrar, la comunicadora, mencionó que tomará acciones legales y dejará el caso en manos de su equipo legal.

“La imagen fue sustraída de mi celular,sin mi consentimiento, y por lo tanto es considerado un delito que se encuentra tutelado en las leyes penales.

En este sentido hago de sus conocimiento que a toda persona que intente difundir por cualquier medio , tanto electrónico como impreso o digital, será considerada como probable responsable del delito que se menciona en el articulo 199ctices del código nacional penal.

CSAS