En redes internautas han demostrado su descontento con Xbox luego de quitara su logo con motivo del mes del Orgullo.

La marca de videojuegos Xbox, creada por y propiedad de Microsoft, en días recientes fue criticada por la comunidad LGTQI+ luego de que quitará el logo que utilizó para conmemorar el mes del Orgullo con tal de darle promoción a un nuevo juego.

Xbox en el primer día del mes de junio había decidido cambiar los colores de su logo por los de la bandera de la comunidad, con motivo de iniciar los festejos de este mes.

“Hagamos una comunidad de jugadores más inclusiva. Este Mes del Orgullo, nos enorgullece anunciar la asociación de@XboxPublishing con @GLAAD ya que ayudan al personal LGBTQIA+ y a los aliados a crear una mayor representación en sus juegos”, se leía en la publicación a principios de mes.

Sin embargo, la celebración solo duró cuatro días, lo cual molestó a los jugadores y miembros de la LGBTQIA+ ya que sustituyó su logo por uno en donde se ven llamas ardiendo, esto en referencia al Diablo IV.

Ante el cambio se generó polémica en redes sobre el compromiso de la compañía con la comunidad, pues muchos mencionaron que el cambio da un mensaje negativo, aunado internautas mencionaron que Xbox deja entrever que no hay una interés “genuino” por la inclusión:

“Supongo que el mes PRIDE también ha terminado para Xbox..”

“Hizo el cambio por el logotipo del Orgullo a principios de junio, y ahora lo ha cambiado por un logotipo en llamas que arde, ¿qué quería decir Xbox con esto?”,

“Xbox pasó de “orgullo feliz” a “quemar a los gays” muy rápido”.

xbox went from “happy pride” to “burn the gays” real fast 😭 pic.twitter.com/a05V8LHUna

Incluso la cuenta del navegador Opera se unió a la conversación y lanzó una indirecta a Xbox. “Es una locura que mantengamos a los hombres besándose en nuestro logotipo más tiempo que Xbox, su orgullo habitual”, afirmó la compañía.

It's crazy that we're keeping men kissing in our logo longer than Xbox their regular pride one pic.twitter.com/S0fvWpsMIM

— Opera GX (@operagxofficial) June 6, 2023