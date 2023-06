HBO Max sorprendió a sus usuarios tras anunciar que la actriz Kim Cattrall ,volverá a dar vida a Samantha Jones en la segunda temporada de “And Just Like That…”

A través de un portavoz de la plataforma de streaming, HBO Max ,fue como se dio a conocer que Kim Cattrall estará de vuelta en la nueva versión de “Sex and the City”, pese a que la actriz en su momento mencionó que no regresaría al proyecto.

El anuncio sorprendió a los fans ya que será una nueva oportunidad para que los fans vean de nueva cuenta al cuarteto de amigas juntas en la pantalla.

Si bien no se han dado a conocer tantos detalles de la interpretación de Cattral como la poderosa publicista Samantha Jones, se sabe que la actriz de 66 años tendrá una participación en el final de la segunda temporada de la serie.

Esta aparición se trata de un cameo en el que Carrie Bradshaw, personaje interpretado por Sarah Jessica Parker tendrá una llamada telefónica con Samantha Jones, quien en la serie se mudó a Londres.

Su aparición presuntamente ya fue filmada en marzo pasado en Nueva York, sin embargo trascendió que su rodaje se realizó de manera individual , ya que no hubo un encuentro entre las actrices, quienes están distanciadas desde hace años.

