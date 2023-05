El presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió con la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall en Palacio Nacional. La asesora de seguridad Sherwood-Randall, estuvo acompañada por el embajador Ken Salazar, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que los temas que se tocaron fueron migración y desarrollo. Este es el tercer encuentro entre el presidente Lopez Obrador y la asesora del gobierno estadounidense. Estuvieron presentes el canciller Marcelo Ebrard; Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos. En la reunión también se vio la presencia del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina (Semar); así como a Marath Bolaños, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y responsable del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Como recordamos la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la reunión que sostuvo con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue para revisar el plan para cabildear que el Congreso estadounidense apruebe recursos para programas sociales en Centroamérica que ayuden a evitar la migración hacia el norte.

DIPUTADO IGNACIO MIER; TODO SE PUEDE MODIFICAR SI ASÍ LO DECIDE EL PUEBLO

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en el marco de la inauguración de los conversatorios para analizar los métodos de integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestó que, amparados en la democracia, todo se puede tocar en México. Vamos a iniciar una profunda reflexión sobre algo que es de interés nacional, de trascendencia nacional y que nos pone ahora a decir que todo se puede tocar en este país, en el marco de un proceso ampliamente democrático. Expresó que en 95 años el procedimiento para la designación de los ministros de la Suprema Corte no ha sido revisado por el Poder Legislativo. Comentó que la última reforma en esta materia estableció avances muy importantes en juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, existencia de un Tribunal Electoral, creación de la Judicatura Federal, pero no se profundizó en el proceso para designar a los ministros de la Corte desde 1928, cuando Álvaro Obregón presentó la iniciativa de reforma constitucional. Mier Velazco precisó que el espíritu que anima a las diputadas y a los diputados de Morena a convocar a estos conversatorios es fortalecer la división de Poderes en el régimen republicano. No pretendemos debilitar a ninguno de los Poderes. Queremos precisar las atribuciones y facultades que garanticen el equilibrio republicano de los tres Poderes en México. Manifestó que se trata de iniciar un proceso de reflexión sobre la solicitud de consulta para preguntarle a las mexicanas y a los mexicanos si están de acuerdo o no que se modifique el procedimiento que establece el artículo 96 para designar a los ministros de la Corte. Esto le va a ayudar a la sociedad, a los mexicanos y mexicanas que nos escuchan, para poder entender qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuáles son sus facultades constitucionales, cómo se designan, cuántos están integrados, pero empecemos primero por revisar el procedimiento para su designación, y qué queremos: ¿designar o elegir?.

SENADOR RICARDO MONREAL; RECONOCE ESFUERZO DE FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad de pública, dio inicio a la comparecencia de los integrantes del Gabinete de Seguridad, quienes presentaron el informe semestral sobre el desempeño de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. El senador Monreal destacó que la presencia en el Congreso de los titulares de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y de Marina, Rafael Ojeda Durán, es quizá el avance más significativo que se ha dado en estos últimos años en esta materia. Reconoció el esfuerzo y sacrificio que soldados y marinos realizan en el cumplimiento de estas tareas: rendimos homenaje a los caídos o heridos en el servicio a la sociedad, como lo hacemos también con ciudadanos y con los elementos de la Guardia Nacional que han sacrificado su vida o han sido heridos en su tarea para proteger a familias y comunidades. Dijo que los legisladores federales están conscientes de la necesidad constitucional sobre el retiro paulatino, ordenado y supervisado de la Fuerza Armada permanente en las tareas de seguridad pública, en el plazo acordado por el órgano reformador de la Constitución. La finalidad de la comparecencia, es rendir cuentas sobre las tareas de seguridad pública en las que están involucradas las Fuerzas Armadas, pero también la importante necesidad de contribuir a una ruta crítica conjunta entre el Gobierno de la República y el Congreso de la Unión, para fortalecer a las instituciones de seguridad pública, y lograr, en el futuro próximo, las condiciones de seguridad que el país demanda. Estamos convencidos que este ejercicio republicano es el primero y tendremos todos los que sean necesarios para dialogar y fortalecer las instituciones de seguridad pública de todo el país, y que con ello vaya dejando de ser necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en el plazo convenido. También destacó que con el análisis que se realice sobre las actividades de la Fuerza Armada permanente será posible trazar, delinear y colaborar en la ruta hacia la paz, ese es el objetivo de esta Comisión Bicameral, de nuestra parte hay disposición, cuenten con nosotros.

ADÁN AUGUSTO LOPEZ; PODER JUDICIAL PERMITE LA IMPUNIDAD DEL CRIMEN

El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, enfatizó que la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, en los plazos acordados por el Congreso, no buscan militarizar al país, sino cumplir con eficacia y eficiencia el mandato del pueblo de acabar con el lastre de la inseguridad. Aseguró que no hay institución mejor preparada, capacitada y organizada que las Fuerzas Armadas, para continuar con la recuperación de los territorios que hoy están a merced de las organizaciones criminales o del crimen organizado. Dijo que con ese propósito se diseñó la reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución, en materia de Guardia Nacional, con el fin de otorgar una ampliación de nueve años para que el presidente de la República pueda disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. El funcionario destacó la disposición de los integrantes del Gabinete de Seguridad para sostener un diálogo que construya y edifique, que permita mejorar nuestro desempeño y transitar ante la anhelada pacificación de cada uno de los territorios de este país, tan lastimado por la inseguridad. López Hernández señaló que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar, todos, en la limpieza urgente que ese Poder necesita para funcionar correctamente, solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia.

MARIO DELGADO; VOTEN POR GUADIANA DE MANERA MASIVA PARA EVITAR QUE GANE EL PRI

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ante el posicionamiento del PT de dejar solo a Ricardo Mejía, y apoyar a Armando Guadiana, agradeció el posicionamiento del Partido Verde y llamó a los simpatizantes del Partido del Trabajo a votar por Guadiana. Este domingo voten por Armando Guadiana de manera masiva para evitar que gane el PRI, fue el mensaje del presidente de Morena tras la declinación a su favor del Partido del Trabajo.

GOBERNADOR RUBÉN ROCHA; 10 NUEVAS RUTAS DE VUELOS EN AEROPUERTOS DE CULIACÁN, MAZATLÁN Y LOS MOCHIS

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que a partir de julio habrá 10 nuevas rutas de vuelos comerciales en los aeropuertos internacionales de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis; estas nuevas rutas serán por parte de la empresa Volaris con un estimado de 196 mil asientos nuevos. El gobernador Rocha Moya, detalló que los boletos para estas nuevas rutas ya se encuentran disponibles para su compra y que comenzarán a operar entre el 11 y el 15 de julio, por lo que las personas interesadas ya pueden adquirir sus boletos para viajar a su lugar de interés. Las nuevas rutas presentadas por el gobernador Rocha para Culiacán son: Culiacán- Monterrey, Culiacán – Querétaro, Culiacán – El Bajío, Culiacán – Ciudad Juárez, Culiacán – Aifa, Culiacán – Puerto Vallarta, Culiacán – Hermosillo. Para Los Mochis: estarán disponibles las rutas Los Mochis – El Bajío y Los Mochis – Mexicali. Para el aeropuerto de Mazatlán estará disponible el vuelo Mazatlán – El Bajío.

DELFINA GÓMEZ; LIDERA EN EDOMEX CON VENTAJA DE 15 PUNTOS, SEGÚN POLLS MX

Delfina Gómez, candidata a la gubernatura del Estado de México por Morena, PT y PVEM, registra una ventaja de 15 puntos frente a su contrincante Alejandra del Moral, abanderada de la coalición integrada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, de acuerdo con la Encuesta de Encuestas de Polls MX. La morenista Delfina Gómez se posiciona en el primer lugar con el 57%, por encima de la candidata priista Alejandra del Moral, quien obtuvo el 42% con corte al 30 de mayo, de acuerdo con este ejercicio estadístico. El ejercicio que realiza Polls MX da una alta probabilidad de ganar a Morena, PT y PVEM con el 98.04%, frente a su única rival la candidata de la coalición Va por el Estado de México. En cuanto al histórico, Alejandra del Moral tuvo un ascenso, tal es así que a inicios de año para ser precisos en enero se posicionó en el segundo lugar con el 37% de las intenciones del voto, mientras que Delfina Gómez mantenía el 54%. En contraste para el mes de abril tuvo una de sus mejores cifras del 42% frente al 57% de Delfina Gómez Álvarez, pero en esta cifra se mantuvo de la misma manera en la Encuesta de Encuestas de Polls MX hasta este su último corte antes de las elecciones del 4 de junio.

ALEJANDRA DEL MORAL: LE LLEVO VENTAJA A DELFINA Y LE VOY A GANAR

La candidata de Va por México Alejandra del Moral Vela, afirmó que ya rebasó a su contrincante de Morena, Delfina Gómez, en las encuestas, por lo que estaba próxima a ganarle la gubernatura. Ya la rebasamos y le vamos a ganar, señaló la abanderada de Va por México en su cierre de campaña en Toluca, la capital mexiquense, evento en el que estuvo acompañada de los liderazgos de las fuerzas políticas que la arropan. La priista agradeció a sus simpatizantes y arremetió contra Morena, a quienes reclamaron por acusar de fraude, debido a que saben que van a perder la elección: Las elecciones se ganan con votos, no con encuestas. Vamos a detener la farsa de la transformación de Morena que solo ha traído destrucción al Edomex. Quisieron ocultar a su candidata, le rehuyeron a los debates y no presentaron ninguna propuesta realista. Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, señaló que se afianzó la coalición y que el domingo se juega el presente y el futuro del Edomex y de nuestro país. Dijo que Morena estaba desesperado porque ya sabía de su derrota y que Va por México enterraría a Morena en el 2023 y les vamos a ganar en el 2024.

JESÚS ZAMBRANO; POR PRIMERA VEZ SERÍAN CUATRO PARTIDOS DE LA MANO DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE GANARÍAN EDOMEX

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, resaltó que por primera vez serían cuatro partidos de la mano de la sociedad civil que ganarían el Edomex y Alejandra del Moral sería la primera gobernadora del Edomex, que encabezará también el primer gobierno de coalición: En esta elección nos jugamos el futuro inmediato de la familias del Edomex y al mismo tiempo nos jugamos el futuro de todo el país.

MARKO CORTÉS; EL PAN POR PRIMERA VEZ VA A TENER LA COBERTURA DEL 95% DE LAS CASILLAS QUE SE INSTALARÁN EN EL EDOMEX

El presidente nacional, Marko Cortés Mendoza, afirmó que por primera vez el PAN va a tener la cobertura del 95% de las casillas que se instalarán en el Edomex y felicitó al presidente del blanquiazul en la entidad mexiquense. Con todo el compromiso, felicidades Anuar Azar por ese trabajo. Alejandra del Moral, al menos de parte del PAN vas a contar con 800 mil votos. Que en Palacio Nacional se preparen porque a partir del 5 de junio, iremos con todo para ganar la Presidencial de la República.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; CON ESTE INFORME SE DA INICIO A LA RUTA PARA LA SALIDA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la reunión de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad de pública, dio a conocer que se solicitaron datos complementarios al primer informe semestral de labores que entregó a la Cámara Alta el Gabinete de Seguridad federal. Mancera Espinosa sostuvo que, aunque el documento entregado tiene puntos importantes en la materia, se pidió a las dependencias gubernamentales correspondientes ampliar la información respecto a municipios en específico, número de elementos y de otras tareas como son las de seguridad interior. Sobre la posibilidad de hacer un cambio de estrategia, el legislador enfatizó que los cuestionamientos siguieron una línea de recopilación de datos para que, con ello, se elabore el dictamen correspondiente, cuya responsabilidad deriva de la constitución. Hay disposición para trabajar y para tener información, así lo advertimos. Me parece que fue respetuosa y me parece que debe ser productiva por la información que tenemos, hay que trabajar ahora en esta información, hay que dar una revisada y tenemos aquí cifras, participaciones, hay cifras interesantes del número de integrantes que tiene cada estado, tanto de Marina como del Ejército. Insistió en que, a su parecer, debe retirarse a la Fuerza Armada permanente de las labores de seguridad pública y, en su lugar, realizar un reforzamiento de la policía local y municipal. Habrá las reuniones que sean necesarias, se dejó la puerta abierta y por lo pronto a trabajar con los equipos técnicos por la información complementaria que se ha pedido. Nosotros tenemos que trabajarlo en la comisión, después tenemos que enviarlo a los Congresos, se tiene que enviar al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que decir que es lo que va a ser presente con el dictamen de la Comisión Bicameral. Tenemos que presentarlo ante las dos Cámaras, ante la Cámara de Diputados y ante la Cámara de Senadores. El dictamen debe decir qué entidades ya no requieren la Fuerza Armada permanente y debe decir cuáles son las recomendaciones que hacemos.

DIPUTADO BENJAMÍN ROBLES; PT DEJA SOLO A RICARDO MEJÍA, DECLINA A FAVOR DE ARMANDO GUADIANA EN COAHUILA

Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, afirmó que el Partido del Trabajo dejó solo a Ricardo Mejía en Coahuila y anunció su apoyo a Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila. La dirección nacional de nuestro partido manifiesta con firmeza ir juntos con el partido Morena y el Partido Verde Ecologista por el bien de México, por ello hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila. Acompañado de Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Alberto Anaya, presidente nacional del PT; así como otros liderazgos de ambos partidos, resaltó que la decisión se tomó para garantizar la unidad de la alianza Juntos Hacemos Historia de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2024. El PT se pronuncia por la unidad y garantizar la alianza ‘Juntos Hacemos Historia’ en 2024. Reiteramos nuestro apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y su llamado a la unidad. Ricardo Mejía está a la voluntad de la ciudadanía de Coahuila este 4 de junio.

ARMANDO TEJEDA; ARRANCA PAN GIRA CAMBIEMOS MÉXICO PARA ORGANIZAR ESTRUCTURAS PANISTAS EN TODO EL PAÍS RUMBO A 2024

Las secretarías de Elecciones, encabezada por Armando Tejeda; de Formación y Capacitación, por Margarita Martínez Fisher; y la de Fortalecimiento Interno, por Agustín Rodríguez, señalaron que para ganar en 2024 la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y las nueve gubernaturas en juego, Acción Nacional arrancó la gira “Cambiemos México”, para fortalecer, comprometer y organizar a todas las estructuras panistas del país. Todos trabajarán desde lo local, al establecer una ruta de planeación, estrategia y coordinación mediante Reuniones de Estructura Municipales. Para ello han elaborado 100 acciones para cambiar a México, donde el tablero de control se conforma por 15 líneas de acción y los responsables para la ejecución de cada una, así como indicadores con metas y medición de avances. El secretario de Fortalecimiento Interno, Agustín Rodríguez, indico que en febrero se llevó a cabo la RENEE (Reunión Nacional de Estructuras Municipales) y hoy están desdoblando esta estrategia a los estados para estar en línea vertical y horizontal trabajando el CEN, los 32 Comités Directivos Estatales y más de mil Comités Directivos Municipales. México nos exige estar a la altura de lo que la patria requiere y en Acción Nacional nos hemos enfocado en tener un partido fuerte, sólido, moderno, incluyente y congruente para cumplirle a las y los mexicanos y que podamos regresar a tener gobiernos que se preocupen y se ocupen de temas que le duelen a la sociedad como es la salud, la economía y la inseguridad. Asimismo dijo: vemos la amenaza que representa Morena para la democracia, la seguridad y para nuestras familias. Es por ello que en el PAN estamos trabajando para frenar el autoritarismo y el atentado contra las instituciones que orquesta López Obrador. Finalmente, detalló que hasta este momento se ha capacitado a las estructuras municipales de 17 entidades y para finales del mes de junio se habrá concluido con estas capacitaciones para iniciar un recorrido por los Comités Directivos Municipales, a fin de supervisar e impulsar el cumplimiento de las 100acciones.

DONALD TRUMP; ACABARE CON LA CIUDADANÍA AUTOMÁTICA PARA HIJOS DE INDOCUMENTADOS

El ex presidente de EE.UU. Donald Trump, anunció que si gana las elecciones de 2024, en su primer día en la Casa Blanca, dictará un decreto para poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados y las turistas de nacimientos. Como parte de mi plan para asegurar la frontera, en el primer día de mi nuevo mandato, firmaré una orden ejecutiva dejando en claro a las agencias federales que, según la interpretación correcta de la ley, los futuros hijos de inmigrantes ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense automáticamente.

RUSIA; ACUSA A KIEV DEL ATAQUE CON DRONES A MOSCÚ Y UCRANIA APUNTA A GRUPOS ANTI-PUTIN

Rusia acusó directamente a Ucrania del ataque terrorista con drones a Moscú y aseguró que los ocho aparatos no tripulados lanzados contra la capital rusa fueron abatidos por las defensas antiaéreas. El asesor de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podolyak, negó que Ucrania tenga una relación directa con el ataque con drones contra Moscú, al tiempo que pronosticó que se incrementará el número de esos ataques. El Kremlin considera que el ataque es una respuesta de castigo de Ucrania por la arremetida con aparatos no tripulados cometida por Rusia contra Kiev, al tiempo que asegura que el incidente demuestra la necesidad de continuar con la campaña bélica en el país vecino.

