Como parte de la promoción de su más reciente álbum Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, Lana Del Rey ha anunciado que visitará la Ciudad de México el próximo 15 de agosto.

El venue que será testigo de esta gira es el Foro Sol y la preventa con una famosa tarjeta bancaria se realizará el próximo 31 de mayo mientras que la venta general será este 1 de junio.

La última visita de la cantante a nuestro país se dio en el marco del festival Corona Capital en 2016 en el que logró abarrotar el escenario montado en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El más reciente álbum de Lana Del Rey sigue la línea poética que la ha caracterizado a lo largo de su carrera y con sencillos como “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, “A&W”, “The Grants”, entre otros se ha convertido en una de las artistas más reproducidas en plataformas musicales.

Su nueva gira iniciará este 27 de mayo en Brasil y pasará por festivales como Glastonbury, Lollapalooza, Outside Lands y para Latinoamérica México será el único país en el que se presentará de forma individual.

LDAV