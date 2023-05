El piloto mexicano Checo Pérez consiguió el cuarto puesto dentro de las Práticas Libres 1 del Gran Premio de Mónaco 2023.

Después de haber vivido la suspensión del Gran Premio Emilia Romagna a causa de las inundaciones que surgieron a los alrededores del recinto en el que se disputaría la carrera, la Fórmula 1 ha retomado las actividades la mañana de este viernes para darle continuidad a esta edición 2023.

En punto de las 5:30 de la mañana, hora del Centro de México, los espectadores se dieron cita para ver a sus pilotos favoritos correr sobre el Circuito de Montecarlo, el cual es considerado como uno de los más complicados debido a las rectas cortas, curvas cerradas, las estrechas vías y las subidas y bajadas que tiene la pista.

Aunque el favorito para este duelo era Charles Leclerc, corredor de la escudería Ferrari, parece ser que la suerte aun no le pega pues se posicionó al término de la carrera en el puesto número cinco de la tabla general de los participantes.

Por su parte los del equipo de Red Bull, Checo Pérez y Max Verstappen arrancaron la competencia con neumáticos duros, sin embargo, después de 20 minutos de la carrera estos dos presentaron problemas con su automóvil por lo que tuvieron que ingresar a boxes.

Monaco's unforgiving barriers claimed their first victim

Nico Hulkenberg ended up with a puncture after this clip with the wall at the Nouvelle Chicane #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/gqA9elO2NZ

— Formula 1 (@F1) May 26, 2023