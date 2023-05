Aquí te decimos quién fue la famosa artista Tina Turner, mejor conocida como la “Reina del Rock and Roll” quien murió a sus 83 años.

Tristes noticias han envuelto a la música después de que se informara sobre el fallecimiento de la famosa y reconocida cantante estadounidense Tina Turner mejor conocida y apodada por muchos como la “Reina del Rock and Roll.

La lamentable noticia se dio por medio de su cuenta de Instagram donde fue despedida con cariño a sus 83 años de edad:

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música”, se leyó en el post.

La originaria del estado de Tennesse comenzó su carrera como cantante a fines de los años 50 al haber formado parte de la agrupación que dirigía su entonces pareja Ike Turner con quien se casó después de dos años.

Sin embargo, esta unión no resulto del todo bien, pues Tina tomó la decisión de separarse de él debido a la dependencia que tenía a las drogas, además de recibir mal trato de su parte.

Gracias a sus sensuales movimientos y a su habilidad de mostrar su fuerza y carisma cantando y bailando lograba acaparar diversas miradas en los lugares donde se presentaba.

El grupo al que pertenecía en ese entonces ganó popularidad en el año de 1966, tanto así que lograron ser teloneros en los Rolling Stones.

Fue hasta el año 1989 cuando decidió publicar su propio álbum titulado “Foreign Affair” en el que están sus grandes éxitos llamados “I Don’t Wanna Lose You, The Best, entre otros.

Posteriormente en los años 90 continuó haciendo música, debido a esto en el 1996 lanzó su disco Break Every Rule el cual se convirtió en un gran éxito al mismo tiempo que la recopilación que existe en “Simply the Best”.

Te podría interesar: Duilio Davino y Andrés Lillini se ‘suben’ a la selección mexicana

Por otra parte Turner fue reconocida por haber interpretado el tema de la cinta “Goldeneye” perteneciente a la serie de las películas de James Bond.

Más adelante publicó “All the Best” un disco en el que recopila lo mejor que había cantando en toda su carrera y en el que aparece el inédito “Open Arms”.

Cabe resaltar que la artista intérprete de “What’s Love Got to Do with It”, uno de sus mejores éxitos, logró obtener el récord de mayor asistencia en el concierto que dio dentro del estadio Maracaná en Brasil.

Lugar al que logró meter a más de 180 mil personas, tan solo fueron 4 mil más del récord pasado el cual lo había impuesto Paul McCartney.

Finalmente de acuerdo con medios locales la cantante fue diagnosticada en 2016 con cáncer intestinal y al siguiente año tuvo que recibir un trasplante de riñón por parte de su marido Erwin Bach.

KA