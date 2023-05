Un menor de 4 años fue arrojado desde el muro fronterizo entre México y Estados Unidos por un hombre que ingresó de manera ilegal al país del norte.

Así lo informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

El momento fue registrado en un video que compartió el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, en su cuenta de Twitter (@USBPJeef).

“Sorprendentemente, el niño está bien! ¡No confíes en los contrabandistas!”, escribió junto al clip.

En las imágenes se observa al niño ser lanzado por encima del muro en San Diego y, luego esperar a un grupo de personas, quienes están bajo custodia.

El menor fue auxiliado por “agentes de respuesta y EMS”.

A 4-year-old was dropped from the border barrier by an unknown subject in San Diego, Monday. Responding Agents and EMS providing first aid to the child also reported gunshots near their position while tending to the child. Remarkably, the child is ok! Do not trust smugglers! pic.twitter.com/MlOp2qka72

