La cinta Spider-Man: into de spiderverse, representa el paso más grande en la carrera del animador mexicano Cruz Contreras, pues considera que con ese título pudo finalmente trabajar en lo que era su sueño, por lo que no ha dejado de adentrarse en proyectos de este género para cine y ahora continúa con la segunda parte de la película del arácnido.

“Estoy muy contento, me siento muy honrado de haber regresado al lo que inició como Spider-Man: across the spider verse, en la que me sentí muy satisfecho con mi trabajo, me di cuenta de hasta dónde se podía llegar haciendo lo que hago e insistí y metí presión para que se hiciera la segunda y finalmente logré volver a estar aquí, en un título que seguramente se volverá un clásico y que todos esperan al igual que nosotros en el lado de la producción”, contó Cruz en entrevista con 24 HORAS.

Esta entrega animada del trepamuros, se ha vuelto muy anticipada, pues no solo los seguidores del cine de superhéroes buscan ver su continuación, sino que las técnicas de animación utilizadas en su antecesora de 2018, fueron aclamadas y reconocidas por la crítica, tanto que ganó el premio de la Academia a Mejor Película Animada en la gala de 2019.

“Estoy seguro que todos los que amaron la primera película amarán esta segunda parte, hay mucho de lo que les encantó, sobre todo hay una gran innovación como en la primera. Se verán nuevos estilos de animación y que si consideraron Spider-Man: into de spiderverse, algo fuera de lo común, esta continuación de la historia es lo doble”, afirmó el animador guerrerense.

Para Contreras, la animación es arte y la manera en cómo se conjugó la animación 2D y la 3D en el título previo es el inicio de una corriente artística, muestra de ello es que algunas películas buscaron seguir este principio, sin embargo, asegura que al ser arte, ninguna película puede ser igual a otra en ningún sentido.

“Nunca vas a encontrar a un director que pida exactamente lo mismo que pasó en alguna otra película, es cierto que siempre habrá referentes, pero al final del día, cada película animada es como un mundo diferente son caminos paralelos por los que cada una transita y ésto depende mucho de sus animadores, es decir, no hay un manual que seguir para hacer las cosas, si no sabes hacer el cabello de algún personaje no buscas en internet cómo hacerlo, ingenias un modo o buscas el cómo hacerlo a tu manera.

“Durante Into de spiderverse, nos encontramos con muchas piedras en el camino que al final se volvieron aprendizajes, los cuales hoy empleamos a nuestro favor y que a cada uno como animador, nos ha dado experiencia”, agregó.

Por lo anterior, Cruz considera que la animación ha ganado gran atención por parte de la crítica y la audiencia en los últimos años.

“Yo considero que este es un formato, llamarle género es encasillarlo, en realidad es un formato para contar historias de diferentes géneros, existen de drama, de terror, de comedia, de lo que nos podamos imaginar, es igual de flexible que la acción real, solo que aquí se puede tener completo control de lo que sucede y eso es lo que me gusta tanto de aquí.

“Siento que es una cinta muy artística y me encanta que la gente sea fan de las películas animadas, que no solo son para niños e Into the spiderverse, es la muestra de ello, la ven y la disfrutan personas de todas las edades”, finalizó Cruz Contreras.

Spider-Man: across the spider verse, estrenará el 1 de junio en salas de cine de todo el mundo.

CITA

“Estoy muy contento, me siento muy honrado de haber regresado al lo que inició como Spider-Man: across the spider verse, en la que me sentí muy satisfecho con mi trabajo, me di cuenta de hasta dónde se podía llegar”

Cruz Contreras / animador

LEG