Después de once temporadas en el club y con 6 Ligas, 5 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 1 Champions League, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes bajo el brazo, Jordi Alba abandona al equipo blaugrana.

Por medio de un comunicado, el equipo español anunció que mediante un acuerdo entre ambas partes, se acordó terminar la relación entre ambas partes, a pesar de que el jugador tenía contrato vigente hasta la temporada 23/24.

FC Barcelona and Jordi Alba have reached an agreement to terminate the latter's contract binding him to the club until the end of the 2023/24 season

