De la mano del productor musical Juan Torres, Lucero Mijares hará su debut en el teatro luego de dos años en los que ha dejado de manifiesto su talento, pero en el que también ha tenido que lidiar con las críticas de propios y extraños; sin embargo, asegura que más allá de ello, va a cumplir con uno de sus sueños largamente acariciados, aseguró la joven actriz.

“El talento se mama, mis papás me han dado esta parte de ser artista, lo cual siempre les voy a agradecer porque me siento muy orgullosa de ser la hija de dos grandes.

“Sin embargo, aún hay quien me pregunta que si no siento raro el que haya gente que solo me quiere por ser la hija de Lucero y Mijares y, la verdad es que va a haber siempre gente así, pero mis papás me han enseñando a que los comentarios malos se me resbalen”, dijo en entrevista con 24 HORAS.

Agregó que su vida ha sido como un tiro al blanco en el que “hay algunas fechas que se quedan muy clavadas, que es difícil sacarlas; aunque hay algunas otras que se rompen o se resbalan aunque dieron en el blanco pero que al final del día salen. Hay algunas que duelen más, pero ya aprendí a controlar esto”.

Durante su infancia, la intimidad de Lucero y su hermano fue muy bien protegida. Incluso, ninguno de los dos quería ser parte del mundo del espectáculo. Pero con el paso de los años, las cosas cambiaron.

La joven cantante y actriz comentó que por su cabeza nunca pasó ese momento del “no quiero, me da flojerita” estar enmedio de la farándula, aunque acepta que “un poquito sí, a veces” pero cuando estaba muy pequeña porque no entendía el cómo separar la fantasía de la realidad, en especial al ser hija de Lucero y Mijares, que para ella era muy normal.

“Y, ahorita estoy muy contenta por trabajar en este medio y más en el teatro porque es de las cosas que más me gusta hacer en la vida.

“Me siento muy agradecida con Juan por darme esta oportunidad y porque desde el momento 1 en que iniciamos ya estaba cumplido mi sueño y en especial porque me eligió como protagonista cuando hay muchas jóvenes que pueden hacer este papel y me puso a mí, pero además al lado de un elencazo, y el compartir el escenario con la maestra María del Sol me tiene muy contenta”, añadió Lucero.

Pero no todo es tan lindo como dice, pues al estar a la cabeza de la compañía la compromete a ser un modelo a seguir para todo el grupo, pues “si la protagonista no es puntual, por ejemplo, nadie lo va a ser. El estar en este medio me ha enseñado a que debes tener mucha paciencia porque aunque tengas un día malo, hay que llegar con buena actitud y disfrutar al máximo”, comentó la joven cantante.

NACE UNA ESTRELLA

Lucero Mijares se enamoró del teatro con La jaula de las locas y con Te amo eres perfecto, ahora cambia, las dos últimas producciones de Juan Torres y desde que pisó el escenario en backstage siempre quiso debutar en el teatro.

“Pero en ese momento era muy pronto para pensar en que lo iba a hacer porque estaba estudiando, porque su prioridad y el compromiso con sus papás era terminar la escuela. Pero cada fin de semana que estuvo aquí se fue enamorando más de esto y un día dijo ‘quiero hacer teatro ya’ y ahí supimos que ya era en serio”, dijo el productor mexicano Juan Torres.

Este musical fue estrenado en Broadway en 1975 y ganó siete Premios Tony, incluyendo Mejor Musical. Luego en 1978 se hizo la versión cinematográfica protagonizada por Diana Ross y Michael Jackson.

Según el productor, con el apoyo de sus padres, quienes han estado muy pendientes de la carrera de Lucero, se da este debut teatral con “El Mago, que nace del hecho de buscar un proyecto para ella, perfecto para su edad, y en especial, porque cuenta con un talento increíble”, finalizó Torres.

Así pues, el telón del Teatro Hidalgo subirá este 30 de julio para el estreno del musical El Mago (The Wize), la cual estará en cartelera por sólo 16 semanas.

SABÍAS QUE

El Mago (The Wize), nace del hecho de encontrar el proyecto ideal para que Lucero Mijares hiciera su debut en el teatro y en especial, en el musical en gran formato, con canciones increíbles, con una compañía de 22 actores en escena, orquesta en vivo, así como una serie de sorpresas que se harán públicas el día del estreno.

