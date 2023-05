En redes se viralizó Lucy Rojo, una joven que ha cautivado por su gran parecido con la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, pero, ¿serán como dos gotas de agua?

En el municipio de Ecatepec de Morelos, la joven identificada como Lucy Rojo, ha acaparado la atención de las redes sociales ya que, tras su parecido con la presunta nueva pareja de Santa Fe Klan, ha sido bautizada como la “Karely Ruiz de Ecatepec”.

Lucy Rojo, es actualmente una tatuadora, tiene tres años ejerciendo el oficio, tras su gusto por la tinta, se ha realizado varios tatuajes en su cuerpo, algo que ha hecho que tenga más semejanza con la regiomontana.

En entrevistas ,Karely de Ecatepec, ha contado que surgió su apodo a raíz de que su esposo fue el primero que mencionó que se parecía a la modelo, de quien refirió no sabía que su marido la seguía.

“Hace un tiempo mi esposo fue el primero que me dijo. Yo no sabía que él la seguía o quién era; esto me lo dijo antes de que se hiciera sus arreglitos”.

Posterior , en Facebook fue la primer red en donde amigos y conocidos le empezaron ha comentar sus fotos, refiriendo que se parecía a Karely.

“En Facebook me empezaron a decir lo mismo, me comentaban fotos gente que yo no conocía”, mencionó.

Finalmente, Lucy , mencionó que tras la comparación que le han encontrado con Ruiz, trato de contactarse con ella, sin embargo no tuvo suerte a pesar de las miles de reacciones que tuvo, para que se logrará un “multiverso”.



“Yo le puse un comentario a Karely en una foto en Facebook, le escribí: ‘si me tuneara sería tu doble’ y ahí se desató todo”.

CSAS