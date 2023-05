La Selección Nacional de Natación Artística arribó a México luego de su histórica participación en la Copa del Mundo en Egipto, donde ganaron tres medallas de oro y una de bronce y, al mismo tiempo, la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, las acusó de ser deudoras y dijo que no habrá ningún apoyo económico, “así que pueden continuar con su novela”.

A su llegada, las nadadoras negaron lo dicho por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el gasto que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno Federal para el pago de viáticos del viaje a Soma Bay.

Nuria Diosdado, capitana del combinado nacional, aclaró que aunque existen integrantes del equipo que perciben un salario por parte de la Sedena, los pagos para realizar el viaje al certamen internacional los realizó la iniciativa privada, tras superar el millón de pesos en gastos.

“Este viaje sale 100% de Fundación Telmex-Telcel. Vuelos, hospedaje, alimentación lo cubrieron en su totalidad. El dinero no pasó por nosotros. Ellos pagaron directamente a la agencia de viajes como a la World Aquatics”, señaló Diosdado.

La nadadora argumentó que el equipo multidisciplinario que se conformó, estuvo confeccionado por personal ajeno a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Por su parte, Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte, acusó de deudoras a deportistas y entrenadores de nado artístico por no comprobar sus gastos por 2 mdp del ejercicio 2016-2018.

En entrevista con W Radio, la funcionaria aconsejó “que se pongan a vender calzones, trajes de baño, Avon, Tupperware, para que puedan solventar sus gastos en las siguientes competencias.

“No soy atleta, soy directora de Conade y estoy obligada a cumplir la ley, porque están de por medio los recursos del estado, no estoy para cumplir caprichos o sentimentalismos. Ahorita no hay vía legal para dar el recurso y esto no es una revancha, en este momento no se les puede dar el recurso porque legalmente no es viable, aseveró.

La funcionaria también agregó que esto no es una revancha y que las deportistas están metidas en un capricho, pueden seguirla padeciendo y seguir con su novela, porque no van a haber recursos”.

“Antes de salir a vender los trajes de baño nos acercamos a Conade para saber su postura y no recibimos respuesta, ni siquiera a la hora de realizar el viaje”, comentó Joana Jiménez, que aseguró ser parte de la seis atletas que sí perciben un sueldo de la Sedena.

LEG