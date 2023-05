La menor de 8 años de edad murió en un hospital local, mientras se encontraba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

Una niña de 8 años falleció mientras se encontraba bajo el cargo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en compañia de su familia la menor presentó una complicación médica en Harlingen, Texas.

“La niña y su familia estaban bajo custodia en la estación de Harlingen, donde experimentó una emergencia médica”.

“Los Servicios Médicos de Emergencia fueron llamados a la estación y la transportaron al hospital local donde fue declarada muerta”, agregó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU en un comunicado.

Por su parte, la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza se encuentra realizando las investigaciones pertinentes, además de notificar al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional.

CBP just announced that an 8-year-old girl died in Border Patrol custody today in Texas

“her family were in custody at the Harlingen Station where she experienced a medical emergency”https://t.co/lEVV0JIu9I pic.twitter.com/zFDH8s5g6q

