Existen músicos alejados de las tendencias, enfocados en renovarse sin perder su estilo y Aleks Syntek se identifica como uno de ellos.

“Mi propuesta nunca ha ido con la moda, ni con las tendencias. Cuando me preguntan por qué no hago música urbana, por ejemplo, les digo que jamás he hecho moda. Voy escribiendo mi historia de manera intuitiva. El público que me sigue y que le gusta mi música sabe que soy un poquito impredecible y muy dinámico”, aseguró Aleks en entrevista.

Previo al arranque de su nueva gira, Syntek ofrecerá un concierto bohemio al lado de Armando Ávila y Caztro, en el que se conjugan tres estilos y generaciones distintas, con el objetivo de satisfacer al público que gusta de las canciones románticas.

“No es un tema de cantantes, sino de compositores. Regularmente se juntan tres de diferentes estilos y generaciones quienes comparten las historias de cómo se les ocurrieron sus canciones más famosas o emblemáticas y las tocan en acústico, íntimo. Con un piano, una guitarra. De una manera muy casual con el público, lo cual lo vuelve una experiencia muy diferente”, detalló.

El autor de “Sexo, pudor y lágrimas” compartió su entusiasmo de compartir la Bohemia 75 con Caztro y el compositor y productor Armando Ávila, con quien ha mantenido una estrecha relación a lo largo de su carrera.

“Regularmente la Sociedad (de Autores y Compositores) propone quienes se van a reunir. En este caso me quisieron consentir y me preguntaron quién me gustaría que estuviera conmigo. De ahí partí a invitar a Armando Ávila, que es uno de mis mejores amigos. Lo conozco desde que éramos adolescentes y hemos crecido juntos en la música”, explicó.

Como parte de la conversación, Aleks Syntek concedió unos minutos para aclarar su tan sonada “polémica” sobre el reguetón.

“Mi tema desde hace cuatro años fue simplemente mencionar, no como artista, como papá, que yo he cuidado siempre mis contenidos, de no caer en vulgaridades. Soy papá y no me hace sentir cómodo el usar lenguaje no apropiado. No es lo mío. A mí no me gusta el cómo se ha abierto y normalizado ese tema de los contenidos. Y no solamente es en la música”, destacó.

En este mismo sentido, el músico mexicano negó que mantenga un conflicto con exponentes del género urbano o cantantes en tendencia.

“Yo no estoy en campaña contra nadie, ni estoy tratando de criticar a nadie… últimamente me han preguntado mucho por Peso Pluma. Amo la música mexicana, siempre he sido un defensor de la música mexicana y nada me alegra más que exponentes mexicanos hoy día están llegando a ser líderes que encabezan las listas”, aseguró.

Caztro, por su parte, expresó su emoción de compartir escenario con dos referentes como Aleks Syntek y Armando Ávila.

“Me toca compartir con dos grandes que tienen historias increíbles detrás de las composiciones. La música te lleva a lugares sorprendentes y para mí el hecho de estar compartiendo con alguien como Aleks, como Armando, es un sueño. Estoy muy emocionado”, finalizó el cantautor mexicano.

La Bohemia 75 es un concierto único e irrepetible en donde los compositores compartirán con el público los sentimientos y emociones que experimentan al momento de crear sus canciones, así como las vivencias que han marcado su carrera en la música.

La cita será el 18 de mayo, en El Cantoral.

LEG