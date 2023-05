Después de ausentarse dos meses por una lesión, reapareció Alejandro Garnacho metiendo un “golazo” ante el Wolverhampton.

El delantero argentino Alejandro Garnacho quien milita actualmente en el conjunto del Manchester United llamó la atención la mañana de este sábado al reaparecer con un “golazo” ante la escuadra del Wolverhampton.

Lo anterior después de que el futbolista se ausentara durante dos meses por haber sufrido una lesión de tobillo lo que lo llevó a tener una larga recuperación, sin embargo, parece ser que ahora todo está en orden para el atleta.

Pese a que Garnacho solo saltó a la cancha 15 minutos, este fue tiempo suficiente para que pudiera liquidar al United con un golazo durante el tiempo de compensación lo que hizo que se fueran 2 a 0 arriba en la Premier League para así poder sacar su boleto a la Champions League.

‘God has taught me to never give up and I will make sure I am back stronger than ever!’ – Alejandro Garnacho.

