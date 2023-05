El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que no se esperan deportaciones masivas desde Estados Unidos, pues no es posible, ni siquiera legalmente, aunque prefirió no especular con las cifras.

Esto previo a la entrada, este viernes, del Título 8 en EU, que permite el arresto, procesamiento y deportación de migrantes.

“No especulamos, no doy cifras, porque a lo mejor pueden ser confusas, no esperamos un movimiento de tal tamaño, de tantos miles no, no lo veo, ni siquiera es factible legalmente”, declaró a medios este jueves, en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Expuso que Estados Unidos registra ya más de 2 millones y medio al año de encounters o aprehensiones de personas migrantes en la frontera con México, lo que, sin embargo, no significa el mismo número de deportaciones a México.

“Estas personas pasan o han pasado o han atravesado nuestro territorio y nunca se ha dado una deportación de dos millones de personas, ni de 600 mil, ni de 200 mil, eso no existe”.

Aprovechó para desmentir que con el fin de esta medida en el país vecino será más fácil para los migrantes permanecer o cruzar hacia allá.

“Hay la falsa impresión, por los promotores, acuérdense que cada persona paga 7 mil dólares, estamos hablando de una fortuna, y les dicen que si llegan a Estados Unidos hoy o ayer o antier, ya nadie los va a poder mover, pero están equivocados”.

Apuntó que con la política migrante que norma ahora a Estados Unidos “no es cierto que se van a quedar. Pero también, falta por ver qué es lo que Estados Unidos finalmente implementa”.

