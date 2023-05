El líder de los senadores de Morena y aspirante presidencial, Ricardo Monreal, aseguró que no existe ningún cambio en su forma de pensar, “no hay cambio de rumbo ni de viraje” en sus posturas, aseguró.

Luego de que arremetiera en contra de la “casta de privilegiados”, como calificó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras el fallo en contra de dos leyes del Plan B en materia electoral que él votó en contra y presentó un voto particular; el líder morenista, dijo que tiene autonomía y criterio propio y por lo tanto no va a salvaguardar “privilegios de nadie”.

En un video difundido en sus redes sociales, Monreal Ávila insistió que se mantendrá firme en el movimiento de la Cuarta Transformación.

“No hay cambio de viraje, no hay cambio en la vida política y en mi parte personal. Hay definición y hay una posición que yo he decidido mantener. Lo reitero, prefiero no participar que traicionar al pueblo, al Movimiento o al fundador de este Movimiento”, aclaró.

Dijo que su aspiración presidencial es legítima, “me he sometido a las normas, aunque no son claras, de Morena, pero no seré instrumento de división, lucharé a la buena, porque quiero ganar a la buena”, afirmó.

Hizo hincapié que el uso recursos ilimitados de otros aspirantes a suceder al Presidente, puede convertirse en insulto y grosería, lo cual contradice la filosofía y principios fundamentales de la 4T.

Dijo que esperará a la conclusión de los procesos electorales de Coahuila y el estado de México, para no generar condiciones y confrontación entre los que aspiramos a suceder al presidente López Obrador.

EAM