La 76ª edición del Festival de cine de Cannes se celebrará este año bajo fuertes medidas de seguridad, con un importante uso policial que prestará especial atención a posibles manifestaciones en un contexto socialmente tenso en Francia.

Mil policías, gendarmes y agentes de seguridad privada serán desplegados para la cita, que tiene lugar del 16 al 27 de mayo en la Costa Azul, en el sureste de Francia.

El certamen, para el que fueron acreditados 4 mil 500 periodistas, suele atraer a una multitud de espectadores y estrellas del cine.

El “alto nivel de seguridad” que tendrá el evento se debe al departamento en el que tendrá lugar la gala.

La zona “sufrió actos terroristas y atrae a una población bastante sensible, es decir VIP”, explicó el subprefecto de Grasse, Jean-Claude Geney, encargado del dispositivo de seguridad.

Para la edición de este año, el nivel de seguridad “será el mismo que el año pasado”, que ya era muy alto, precisó.

Pero ante el turbulento periodo que vive el país, se prestará “una atención particular a posibles congregaciones de personas”, añadió.

“Puede ser que tengamos más trabajo que el año pasado”, continuó.

Francia vive un periodo convulso marcado por manifestaciones masivas en rechazo a una impopular reforma de las pensiones promulgada por el presidente liberal Emmanuel Macron a mediados de abril.

Ante la negativa del Ejecutivo de dar marcha atrás, los sindicatos amenazaron con cortar la electricidad en los grandes acontecimientos que se celebrarán en el país.

Pero tanto en tierra, mar o aire, todo está pronto para evitar cualquier “imprevisto”, apuntó el subprefecto.

El recinto más vigilado será el Palacio de Festivales y Congresos de Cannes, donde se proyectarán las películas. Ahí estrellas como Michael Douglas, Johnny Depp y Harrison Ford estrenarán el 18 de mayo la última entrega de la saga Indiana Jones.

Entre las estrellas que desfilarán destacan Johnny Depp y su hija Lily-Rose, Pedro Almodóvar y Pedro Pascal, Margot Robbie, The Weeknd y Natalie Portman.

Depp vuelve a la alfombra roja de la Croisette, tras un sonado juicio por difamación que le ganó a su exesposa Amber Heard, aunque al precio de perder muchos enteros en Hollywood.

En Cannes, Depp vestirá peluca para interpretar al rey francés Luis XV en el drama de época Jeanne Du Barry.

Pocos días después le tocará el turno a su hija Lily-Rose Depp, que interpreta a una joven estrella pop en la serie The Idol. Un importante paso adelante para este joven de 24 años, fruto de la relación de Johnny con la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis.

Pedro Almodóvar tiene una relación especial con Cannes, donde presidió el jurado en 2017 pero donde nunca ha conseguido una Palma de Oro, a pesar de haber llevado otras recompensas, como el premio a la mejor dirección y del jurado en 1999 por Todo sobre mi madre, y el premio al mejor guión por Volver en 2006.

Almodóvar protagonizó un corto western y gay de apenas 25 minutos, con dos galanes hollywoodienses, Ethan Hawke y Pedro Pascal.

Este último es un actor de origen chileno, muy en boga con sus papeles en las series The Mandalorian y The Last of Us.

El corto es también un escaparate para el director artístico de Yves Saint-Laurent, Anthony Vaccarello, que ha diseñado el vestuario y ha coproducido la cinta.

La ganadora del Oscar, Natalie Portman llegará a Cannes junto a Julianne Moore para defender la película del director estadounidense Todd Haynes, May December.

Cabe destacar que dicho título es el primero de la productora fundada por Portman, Mountain, a un lado de su socia productora francesa, Sophie Mas

