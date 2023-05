En redes sociales se reveló un video con el cual se afirmaría que el gol de Kevin De Bruyne, jugador del Manchester City, contra el Real Madrid salió por completo del terreno de juego y por tanto se debería invalidar.

Cabe recordar que este 9 de mayo se disputó el juego de ida de las Semifinales de la UEFA Champions League en el Santiago Bernabéu, en España.

En dicho duelo se midieron el Real Madrid, dirigido por Carlo Ancelotti, y el Manchester City, comandado por Josep Guardiola.

Sin embargo, la polémica saltó en el gol de la igualada del cuadro inglés, mismo que marcó Kevin De Bruyne, ya que al parecer la jugada se originó de una salida del balón del terreno de juego pero que no marcó el árbitro.

Tanto Carlo como Dani Carvajal, defensa del Madrid, pudieron al silbante revisar la acción en el VAR, pero el colegiado no hizo caso y se concedió la anotación del empate.

En redes sociales se difundió el video que muestra que el esférico si habría salido de la cancha, sin embargo, habría una razón para que no se invalidara el gol de De Bruyne.

En las imágenes de la jugada, Bernardo Silva, jugador de “Los Citizens”, rescató el balón pero el esférico abandonó el terreno de juego pero Eduardo Camavinga lo recuperó, sin embargo en una segunda jugada éste lo perdió y ahí se originó el tanto de la igualada.

Con este resultado la serie está abierta y todo se definirá el próximo 17 de mayo en el Etihad Stadium, casa del Manchester City, en Inglaterra.

Different angles of THAT goal from Kevin De Bruyne. Epitome of ball striking. A masterpiece in motion. pic.twitter.com/Rp0xOkvvUV

— Milano 🤟🏽 (@banditmakz) May 9, 2023