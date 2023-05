Luego de que en noviembre pasado E. Jean Caroll presentó una demanda en contra de Donald Trump por Abuso Sexual y Difamación, este fue encontrado culpable por las autoridades estadounidenses.

E. Jean Caroll se apoyó de la “Ley de sobrevivientes adultos del Estado de Nueva York” la cual consiste en poder denunciar hechos de abuso sexual sin importar el tiempo que haya transcurrido.

Aunque el juicio no fue por la vía penal este se llevó a cabo de forma civil. Tras el fallo el expresidente debe de dar 5 millones de dólares a Jean Caroll por daños y perjuicios.

¿Cuál fue la acusación de E. Jean Caroll contra Trump?

De acuerdo a la declaración emitida por E. Jean Caroll, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump abusó de ella en un probador de la tienda de lujo Bergdorf Goodman en 1996.

Caroll mencionó que Trump, quien en ese entonces tenía 52 años, se avalanzó sobre ella utilizando su fuerza para abusar sexualmente de ella.

Con tocamientos indebidos, Caroll mencionó que la acción duró menos de tres minutos y que no gritó, acción que le cuestionaron los abogados de Trump.

“No suelo gritar. Tenía demasiado pánico para gritar”, mencionó durante su declaración.

Adicional a esto pidió que no se le juzgara por no gritar cuando Trump ejerció el abuso.

“No me pueden castigar por no gritar. Las mujeres que no hablan (de sus violaciones), una de las razones por las que no lo hacen es porque se les pregunta por qué no gritaron. Algunas mujeres gritan, otras no. Eso hace que las mujeres guarden silencio. Le estoy diciendo: él me violó, haya yo gritado o no. No necesito una excusa para no gritar”.

