A una semana de su reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que afirmó que “prefiero no ser nada, no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República”.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que el reencuentro con el primer mandatario, fue “afortunado, estoy muy tranquilo conmigo mismo y claro estoy muy satisfecho con el reencuentro con el presidente que después de dos años no tenía comunicación con él”.

Destacó que “nunca he querido confrontarme con él, aunque tengo mis opiniones, sobre todo, basadas en la Constitución y en la ley, en la racionalidad jurídica y política me parece que lo que sucedió el fin de semana fue afortunado para mí”.

Reiteró que respeta al presidente y frente a todo lo que se ha desatado de especulaciones, “puede decir que, si estoy planteando la reconciliación en sectores diversos, incluso, contrapuestos con nuestro movimiento, cómo no iba a hacerlo con el presidente que es fundador del movimiento, al que he acompañado durante veintiséis años”.

Reconoció que “me pareció muy bueno, además su gesto amable y deferente después de dos años, me hace responder con la misma actitud: nobleza obliga, platicamos en corto y me pareció un reencuentro benéfico para el movimiento”.

“He dicho y sostengo que, como fundador y como militante de Morena, nunca voy a traicionar al presidente, al licenciado López Obrador, prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República, a quien reconozco y he caminado larga travesía de veintiséis años”.

Sobre el apoyo a otros aspirantes presidenciales, enfatizó que si Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto ganan la elección interna si les voy a levantar la mano, “porque deseo si la ganó yo, que hagan lo propio ellos. Lo que hay que buscar es la unidad, no tengo diferencias con Claudia, me parece que ha sido una buena gobernadora, una mujer intachable. No tengo diferencias con Marcelo Ebrard, para mí ha sido el funcionario más eficaz que ha tenido el gobierno federal y el de mayor confianza del presidente de la República en materia de política exterior y no tengo diferencias con Adán Augusto, que para mí es como una especie de revelación, porque es el hombre más cercano al presidente y es quien ejecuta las decisiones del presidente” respondió.

