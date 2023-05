La reconocida vedette Lyn May ha confesado que sufrió y fue víctima de abuso cuando era menor de edad; no ha podido perdonar al agresor.

La reconocida y famosa vedette Liliana Mendiola Mayanes mejor conocida como Lyn May ha confesado que sufrió y fue victima de abuso sexual cuando apenas tenía 14 años de edad.

Lo anterior se lo dio a conocer recientemente por medio de una entrevista en el programa llamado “¡Siéntense quien pueda!” el cual es conducido por el actor Julián Gil.

Cabe resaltar que Lyn es originaria de Acapulco, pero a su vida llegó un hombre quien la envolvió en sus palabras al decirle que la llevaría a conocer la Ciudad de México.

Pese a que sí la llevó a conocer, la vedette fue agredida sexualmente por el hombre:

“Me llevó ese tipo y me violó, me dio que me iba a enseñar México, que estaba muy bonito y me llevó a enseñarme la ciudad y luego me llevó a otro lado”, mencionó May.

Ante esta respuesta los panelistas que se encontraban presentes la cuestionaron diciendo sí había denunciado esta situación ante las autoridades, sin embargo, ella respondió que no:

“No lo denuncié porque yo estaba muy chiquilla. Tenía 14 años”, comentó.

Asimismo ella explicó que aunque ya a pasado tiempo de esta terrible situación que vivió no ha podido perdonar a su agresor y duda que algún día pueda hacerlo:

“No voy a perdonar a ese que me violó. Nunca lo voy a perdonar, jamás”, aseguró.

Finalmente la bailarina no dio más detalles sobre el suceso ni sobre su presunto agresor, sin embargo, este no fue al único hecho que se enfrentó relacionado con este tema pues de acuerdo con varias entrevistas fue obligada a casarse con un hombre en su primer matrimonio, él le llevaba más de 26 años.

Además confesó que también había sufrido violencia doméstica motivo por el cual se separó de su pareja con la que duró un par de años.

